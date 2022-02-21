В ДНР заявили о начале реализации плана по вторжению ВСУ

Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что власти Украины не планируют наступательную операцию на востоке страны. По его словам, наступление в Донбассе «неизбежно приведет к жертвам среди мирного населения», поэтому такие сценарии властями Украины не рассматриваются. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли об участившихся артиллерийских обстрелах со стороны украинских силовиков.