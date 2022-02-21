В ДНР заявили о начале реализации плана по вторжению ВСУ
Представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Батурин заявил о начале реализации вооруженными силами Украины плана по вторжению в Донбасс. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».
«В принципе, план (по вторжению) начинает потихоньку реализовываться. Это на луганском направлении, где происходят боестолкновения, и на мариупольском направлении», — сказал Басурин (цитата по «РИА Новости»).
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что власти Украины не планируют наступательную операцию на востоке страны. По его словам, наступление в Донбассе «неизбежно приведет к жертвам среди мирного населения», поэтому такие сценарии властями Украины не рассматриваются. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли об участившихся артиллерийских обстрелах со стороны украинских силовиков.
18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля, тогда специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала более 500 взрывов на линии соприкосновения.