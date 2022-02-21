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Политика

В ДНР заявили о начале реализации плана по вторжению ВСУ

Ведомости

Представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Батурин заявил о начале реализации вооруженными силами Украины плана по вторжению в Донбасс. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«В принципе, план (по вторжению) начинает потихоньку реализовываться. Это на луганском направлении, где происходят боестолкновения, и на мариупольском направлении», — сказал Басурин (цитата по «РИА Новости»).

Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что власти Украины не планируют наступательную операцию на востоке страны. По его словам, наступление в Донбассе «неизбежно приведет к жертвам среди мирного населения», поэтому такие сценарии властями Украины не рассматриваются. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли об участившихся артиллерийских обстрелах со стороны украинских силовиков.

18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля, тогда специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала более 500 взрывов на линии соприкосновения.

Ранее по теме: ФСБ: выпущенный с Украины снаряд разрушил погранпункт в Ростовской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных