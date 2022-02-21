ФСБ: выпущенный с Украины снаряд разрушил погранпункт в Ростовской области

В Донецке и Луганске утверждают, что Киев готовится к силовому захвату неподконтрольных ему с 2014 г. территорий и заявляют о множестве обстрелов и попытках диверсий со стороны украинских силовиков. В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. Накануне украинские военные заявили, что войска ЛНР сами подрывают объекты инфраструктуры и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, чтобы обвинить Киев в нагнетании ситуации.