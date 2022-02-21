ФСБ: выпущенный с Украины снаряд разрушил погранпункт в Ростовской области
Выпущенный со стороны Украины утром 21 февраля снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области и полностью разрушил здание, никто не пострадал, сообщила ФСБ.
«В 9.50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы. Пострадавших нет, на месте работают саперы», — сообщили в ФСБ (цитата по «РИА Новости»). Власти Украины пока не комментировали заявление ФСБ.
18 февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе власти ЛНР и ДНР объявили эвакуацию в Россию гражданского населения. По данным врио главы МЧС Александра Чуприяна на 21 февраля, границу с Россией пересекли около 61 000 беженцев. Глава ДНР Денис Пушилин допустил, что число беженцев из ДНР в Россию может достигнуть сотен тысяч.
В Донецке и Луганске утверждают, что Киев готовится к силовому захвату неподконтрольных ему с 2014 г. территорий и заявляют о множестве обстрелов и попытках диверсий со стороны украинских силовиков. В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. Накануне украинские военные заявили, что войска ЛНР сами подрывают объекты инфраструктуры и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, чтобы обвинить Киев в нагнетании ситуации.
20 февраля народная милиция ЛНР сообщила о гибели в Донбассе двух человек в результате обстрела. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по этому факту.