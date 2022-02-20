Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели жителей Донбасса
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту обстрела позиций Луганской народной республики (ЛНР) в результате которого, по предварительным данным, погибли мирные жители. Ранее в ЛНР сообщили, что жертвами обстрела стали два человека.
В пресс-службе СК со ссылкой на сообщения СМИ сообщили о попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции народной милиции самопровозглашенной ЛНР.
«Кроме того, сообщалось, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в направлении населенного пункта Коминтерново контузию получил мирный житель 1938 г. р., а также получили повреждения жилые дома», — говорится в сообщении СК.
Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления СК возбудить по данным фактам уголовные дела и зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса.
О гибели в Донбассе двух человек утром 20 февраля ранее сообщила народная милиция ЛНР.
«Украинские вооруженные формирования при поддержке артиллерии форсировали реку Северский Донец и предприняли попытку атаковать позиции народной милиции в районе н. п. Пионерское. К сожалению, в результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены пять жилых домов», — говорится в сообщении.
Ранее СКР возбудил дело о покушении на убийство после обстрела со стороны Украины территории Ростовской области. По данным следствия, неустановленные лица использовали реактивную систему залпового огня. Жертв среди мирного населения не было.