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Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели жителей Донбасса

Ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту обстрела позиций Луганской народной республики (ЛНР) в результате которого, по предварительным данным, погибли мирные жители. Ранее в ЛНР сообщили, что жертвами обстрела стали два человека. 

В пресс-службе СК со ссылкой на сообщения СМИ сообщили о попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

«Кроме того, сообщалось, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в направлении населенного пункта Коминтерново контузию получил мирный житель 1938 г. р., а также получили повреждения жилые дома», — говорится в сообщении СК.

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Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления СК возбудить по данным фактам уголовные дела и зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса.

О гибели в Донбассе двух человек утром 20 февраля ранее сообщила народная милиция ЛНР.

«Украинские вооруженные формирования при поддержке артиллерии форсировали реку Северский Донец и предприняли попытку атаковать позиции народной милиции в районе н. п. Пионерское. К сожалению, в результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены пять жилых домов», — говорится в сообщении.

Ранее СКР возбудил дело о покушении на убийство после обстрела со стороны Украины территории Ростовской области. По данным следствия, неустановленные лица использовали реактивную систему залпового огня. Жертв среди мирного населения не было. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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