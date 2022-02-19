СКР возбудил дело о покушении на убийство после обстрела Ростовской области
По факту обстрела приграничной территории Ростовской области в Главном следственном управлении Следственного комитета России возбуждено уголовное дело. Обстрелу со стороны военизированных формирований Украины подвергся Тарасовский район региона, это произошло в период с пяти до шести утра 19 февраля, сообщили в пресс-службе СКР.
По данным следствия, неустановленные лица использовали реактивную систему залпового огня. Жертв среди мирного населения нет, уточнили в СКР.
«После разминирования территории следственная группа приступила к осмотру места происшествия, который в настоящее время продолжается. По факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом, следователями ГСУ СК России возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе.
Взрыв произошел в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской, сообщил ранее источник в правоохранительных органах. Позже в Ростовской области разорвался еще один снаряд. Информацию о происшествиях на приграничной территории также подтвердили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону, передает «Интерфакс».
«Один из снарядов взорвался в двух километрах от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовского района. Другой снаряд разрушил хозпостройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовского района», — говорится в сообщении.
Ранее главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Ростовской области в связи с эвакуацией беженцев объявлен режим ЧС, еще два региона России сообщили о введении режима повышенной готовности.