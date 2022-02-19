СКР возбудил дело о покушении на убийство после обстрела Ростовской области

Взрыв произошел в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской, сообщил ранее источник в правоохранительных органах. Позже в Ростовской области разорвался еще один снаряд. Информацию о происшествиях на приграничной территории также подтвердили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону, передает «Интерфакс».