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СКР возбудил дело о покушении на убийство после обстрела Ростовской области

Ведомости

По факту обстрела приграничной территории Ростовской области в Главном следственном управлении Следственного комитета России возбуждено уголовное дело. Обстрелу со стороны военизированных формирований Украины подвергся Тарасовский район региона, это произошло в период с пяти до шести утра 19 февраля, сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, неустановленные лица использовали реактивную систему залпового огня. Жертв среди мирного населения нет, уточнили в СКР. 

«После разминирования территории следственная группа приступила к осмотру места происшествия, который в настоящее время продолжается. По факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом, следователями ГСУ СК России возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе. 

Взрыв произошел в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской, сообщил ранее источник в правоохранительных органах. Позже в Ростовской области разорвался еще один снаряд. Информацию о происшествиях на приграничной территории также подтвердили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону, передает «Интерфакс».

«Один из снарядов взорвался в двух километрах от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовского района. Другой снаряд разрушил хозпостройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовского района», — говорится в сообщении.

Ранее главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Ростовской области в связи с эвакуацией беженцев объявлен режим ЧС, еще два региона России сообщили о введении режима повышенной готовности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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