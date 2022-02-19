В Волгоградской и Воронежской областях ввели режим повышенной готовности
Власти двух регионов России объявили о введении с 19 февраля режима повышенной готовности в связи с эвакуацией жителей Донбасса в Россию. Ранее режим повышенной готовности ввела Ростовская область, которая затем объявила о начале действия режима чрезвычайной ситуации в связи с наплывом беженцев.
Решение о введении на территории Волгоградской области режима повышенной готовности принято на оперативном совещании, сообщает правительство региона.
«Для организации работы по приему беженцев действует оперативный штаб при администрации Волгоградской области. Идет работа по подготовке пунктов временного размещения», — говорится в сообщении.
Аналогичное решение приняли власти Воронежской области, указ о введении режима повышенной готовности размещен на странице официального опубликования нормативных правовых актов.
«События в ДНР и ЛНР не могут оставаться в стороне от Воронежской области. В случае необходимости мы готовы оказать всестороннюю помощь соседям. Несколько лет назад все мы проявили особые для воронежцев отзывчивость, гуманность и сочувствие. Если понадобится, поступим так и сейчас, оказав поддержку на достойном уровне», — говорится также на официальной странице правительства в соцсетях.
Ранее главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории.
Из федерального бюджета в Ростовскую область поступили 5 млрд руб., средства направят на оказание помощи прибывшим из Донецкой и Луганской народных республик. Осуществить единовременные выплаты в размере 10 000 руб. прибывающим в Россию беженцам из ДНР и ЛНР распорядился в пятницу президент Владимир Путин в ответ на обращение губернатора Ростовской области.