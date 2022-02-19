В Волгоградской и Воронежской областях ввели режим повышенной готовности

«События в ДНР и ЛНР не могут оставаться в стороне от Воронежской области. В случае необходимости мы готовы оказать всестороннюю помощь соседям. Несколько лет назад все мы проявили особые для воронежцев отзывчивость, гуманность и сочувствие. Если понадобится, поступим так и сейчас, оказав поддержку на достойном уровне», — говорится также на официальной странице правительства в соцсетях.