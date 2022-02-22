В ЛНР оценили расходы на восстановление региона в 1,5 трлн рублей

На прошлой неделе ситуация с безопасностью в Донбассе начала усугубляться. Так, с 18 по 20 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в регионе свыше 3200 случаев нарушения режима прекращения огня. В республиках утверждают, что Украина планирует напасть на Донбасс, однако в Киеве эту информацию отрицают и обвиняют республики в том, что их силы обороны сами себя обстреливают. В ДНР и ЛНР в связи со сложившейся ситуацией объявили эвакуацию мирных жителей и всеобщую мобилизацию.