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В ЛНР оценили расходы на восстановление региона в 1,5 трлн рублей

Ведомости

На восстановление Луганской народной республики (ЛНР) от последствий вооруженного конфликта на востоке Украины потребуется потратить порядка 1,5 трлн руб., заявил глава республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».

«Речь идет об очень серьезных цифрах. Я в интернете читал отчет одного из экономистов. Если мне не изменяет память, речь шла о полутора триллионах рублей. Это неточная цифра. Я не уверен в компетентности этого специалиста, но приблизительно речь шла об этом», — сказал Пасечник, отвечая на вопрос о том, какую сумму экономической помощи нужно будет выделить на восстановление ЛНР (цитата по «Интерфаксу»).

Он напомнил, что в настоящее время на территории ЛНР реализовывается программа экономического развития на 2022-2024 гг., призванная помочь «восстанавливать дороги, менять трубопроводы, восстанавливать экономику нашей республики, развивать и восстанавливать железную дорогу, открывать новые предприятия и восстанавливать рабочие места».

Ранее первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что на восстановление инфраструктуры ДНР и ЛНР потребуется около 1,5 трлн руб. на три года. Деньги могут выделить из государственных средств, по линии частно-государственных партнерств, добавил он. По словам сенатора, Россия может помочь Донбассу средствами, кадрами, строительными материалами и технологиями.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с главами ДНР и ЛНР, 22 февраля их ратифицировали обе палаты российского парламента.

На прошлой неделе ситуация с безопасностью в Донбассе начала усугубляться. Так, с 18 по 20 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в регионе свыше 3200 случаев нарушения режима прекращения огня. В республиках утверждают, что Украина планирует напасть на Донбасс, однако в Киеве эту информацию отрицают и обвиняют республики в том, что их силы обороны сами себя обстреливают. В ДНР и ЛНР в связи со сложившейся ситуацией объявили эвакуацию мирных жителей и всеобщую мобилизацию.

Ранее по теме: Владимир Путин поставил точку в вопросе о принадлежности Донбасса Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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