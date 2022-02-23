Лавров назвал генсекретаря ООН подверженным давлению Запада

«Меня также беспокоит искажение концепции поддержания мира. Я горжусь достижениями ООН по поддержанию мира, в которых так много "голубых касок" пожертвовали своими жизнями, чтобы защитить мирных жителей. Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются беспристрастными миротворцами. Они вовсе не миротворцы», — сказал Гутерриш журналистам (цитата по «РИА Новости»).