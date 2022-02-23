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Политика

МИД России пообещал дать «сильный ответ» на санкции США

Ведомости

Объявленные США санкции против России идут в русле попыток Вашингтона изменить курс России, на эти меры Россия даст «сильный ответ». Об этом говорится в заявлении МИД России о новых антироссийских санкциях США.

«Сомнений быть не должно — на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны», — отмечается в заявлении. 

США, которые пытаются помешать развитию российской экономики, вновь «рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов», заявили в МИДе.

По мнению ведомства, Россия способна минимизировать наносимый ущерб, а «санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы».

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«В арсенале американской внешней политики, находящейся в плену стереотипов однополярного мира с ложной убежденностью в том, что США по-прежнему вправе и могут навязывать всем собственные правила миропорядка, не осталось иных средств, кроме шантажа, запугивания и угроз», — заявили в министерстве.

Такая тактика не работает в отношении мировых держав, а Россия открыта к дипломатии «на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга», подчеркнули в МИДе. 

О новых ограничительных мерах против России за признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) вчера объявил президент США Джо Байден. Санкции наложены в том числе на российский суверенный долг. «Это означает, что мы отрезаем российскому правительству доступ к западному финансированию. Оно не может получать больше деньги с Запада и торговать на нашем и европейском рынке», — сказал Байден 22 февраля.

Министерство финансов России после этого рассказало, какие меры предпримет для укрепления стабильности на рынке государственного долга в связи с введенными США санкциями.

Вчера депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента страны проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией. В Киеве сочли, что таким образом Москва сама разорвала с ним дипломатические отношения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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