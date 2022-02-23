МИД России пообещал дать «сильный ответ» на санкции США

О новых ограничительных мерах против России за признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) вчера объявил президент США Джо Байден. Санкции наложены в том числе на российский суверенный долг. «Это означает, что мы отрезаем российскому правительству доступ к западному финансированию. Оно не может получать больше деньги с Запада и торговать на нашем и европейском рынке», — сказал Байден 22 февраля.