Небензя пообещал «не либеральничать» с нарушителями режима прекращения огня в Донбассе
Россия не будет «либеральничать» с теми, кто нарушает режим прекращения огня в Донбассе, заявил на заседании Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на Украине постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Он подчеркнул, что на данный момент конфликт на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) далек от завершения. В частности, по словам политика, до сих пор происходят обстрелы «мирных кварталов» обоих государств. При этом Запад «продолжает наускивать, подбадривать и вооружать» Украину.
«Предупреждаем, что в условиях, когда по просьбе Донецка и Луганска следить за режимом прекращения огня будут Вооруженные силы России, либеральничать с нарушителями никто не станет», — сказал Небензя (цитата по ТАСС).
Сегодня народная милиция ДНР сообщила, что к 19:00 23 февраля украинские военные 29 раз открывали огонь по республике, причем в 28 случаях применялись ствольная артиллерия, минометы, снаряды и мины. Под обстрелами оказались районы 23 населенных пунктов. В народной милиции ЛНР заявили, что за сутки в республике зафиксировали 114 случаев нарушения режима прекращения огня. Под обстрелы попали 29 населенных пунктов.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Он подписал соответствующие указы, а также федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками. В соответствии с документами Россия будет содействовать защите суверенитета и территориальной целостности ДНР и ЛНР, принимать все доступные меры для устранения угрозы миру на этих территориях, а также противодействовать актам агрессии, пояснил официальный представитель президента России, статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.
Вчера Путин получил разрешение Совета Федерации на использование российских Вооруженных сил за рубежом. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что в Донбасс могут направить российских миротворцев.