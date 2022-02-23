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Небензя пообещал «не либеральничать» с нарушителями режима прекращения огня в Донбассе

Ведомости

Россия не будет «либеральничать» с теми, кто нарушает режим прекращения огня в Донбассе, заявил на заседании Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на Украине постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он подчеркнул, что на данный момент конфликт на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) далек от завершения. В частности, по словам политика, до сих пор происходят обстрелы «мирных кварталов» обоих государств. При этом Запад «продолжает наускивать, подбадривать и вооружать» Украину.

«Предупреждаем, что в условиях, когда по просьбе Донецка и Луганска следить за режимом прекращения огня будут Вооруженные силы России, либеральничать с нарушителями никто не станет», — сказал Небензя (цитата по ТАСС).

Сегодня народная милиция ДНР сообщила, что к 19:00 23 февраля украинские военные 29 раз открывали огонь по республике, причем в 28 случаях применялись ствольная артиллерия, минометы, снаряды и мины. Под обстрелами оказались районы 23 населенных пунктов. В народной милиции ЛНР заявили, что за сутки в республике зафиксировали 114 случаев нарушения режима прекращения огня. Под обстрелы попали 29 населенных пунктов.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Он подписал соответствующие указы, а также федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками. В соответствии с документами Россия будет содействовать защите суверенитета и территориальной целостности ДНР и ЛНР, принимать все доступные меры для устранения угрозы миру на этих территориях, а также противодействовать актам агрессии, пояснил официальный представитель президента России, статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.

Вчера Путин получил разрешение Совета Федерации на использование российских Вооруженных сил за рубежом. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что в Донбасс могут направить российских миротворцев.

Ранее по теме: Совфед разрешил использовать Вооруженные силы России в ДНР и ЛНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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