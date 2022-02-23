Небензя пообещал «не либеральничать» с нарушителями режима прекращения огня в Донбассе

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Он подписал соответствующие указы, а также федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками. В соответствии с документами Россия будет содействовать защите суверенитета и территориальной целостности ДНР и ЛНР, принимать все доступные меры для устранения угрозы миру на этих территориях, а также противодействовать актам агрессии, пояснил официальный представитель президента России, статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.