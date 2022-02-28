Макрон и Путин обсудили по телефону ситуацию на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 28 февраля, провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле отметили, что разговор был продолжительным и был инициирован французской стороной.
Путин заявил Макрону, что урегулирование конфликта на Украине возможно только «при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности», говорится в сообщении на сайте Кремля. К таковым относятся признание суверенитета России над Крымом, а также решение задач по «демилитаризации и денацификации» Украины и обеспечению ее нейтрального статуса.
Путин также подчеркнул, что российские Вооруженные силы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам. «Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса», — сказал он.
В администрации французского президента сообщили, что он призвал Путина прекратить операцию на Украине, заявил о недопустимости обстрелов объектов гражданской инфраструктуры, а также потребовал сохранить доступ мирных жителей к дорогам общего пользования, в том числе к югу от Киева, который частично блокирован российскими войсками. Путин подтвердил готовность российских войск обеспечить эвакуацию жителей Киева и согласился провести еще один разговор в ближайшие дни, отметила пресс-служба Елисейского дворца.
Кроме того, в последние несколько часов Макрон несколько раз разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщается, что он «высоко оценил» чувство ответственности своего украинского коллеги в свете начавшихся переговоров между украинской и российской делегациями.
Как писало агентство AFP, Макрон 28 февраля примет в Елисейском дворце канцлера ФРГ Олафа Шольца и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Кроме того, французский президент проведет заседание Совета обороны и национальной безопасности и примет участие в видеоконференции с коллегами по ЕС и НАТО, в рамках которой будет обсуждаться укрепление сотрудничества в связи с событиями на Украине.
24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. Ее заявленные цели — защита жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам и геноциду со стороны украинских властей», а также «демилитаризация и денацификация» страны. Военные действия ведутся не только в Донбассе: Минобороны РФ сообщало о частичной блокировке Киева, окружении Херсона и Бердянска, а также боях под Харьковом. В связи с операцией США, ЕС, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против России. В понедельник, 28 февраля, представители России и Украины проводят переговоры на территории Белоруссии.