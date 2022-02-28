Макрон и Путин обсудили по телефону ситуацию на Украине

24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. Ее заявленные цели — защита жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам и геноциду со стороны украинских властей», а также «демилитаризация и денацификация» страны. Военные действия ведутся не только в Донбассе: Минобороны РФ сообщало о частичной блокировке Киева, окружении Херсона и Бердянска, а также боях под Харьковом. В связи с операцией США, ЕС, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против России. В понедельник, 28 февраля, представители России и Украины проводят переговоры на территории Белоруссии.