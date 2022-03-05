Путин исключил введение военного положения в России
В России отсутствуют предпосылки для введения военного положения, заявил президент Владимир Путин на встрече с женским летным составом российских авиакомпаний. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Военное положение вводится в стране в соответствии с законом по указу президента, он должен быть подтвержден решением Совета Федерации в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий, но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет», — подчеркнул Путин.
Как пояснил глава государства, особое положение вводится также указом и по решению Совфеда в случае каких-то крупномасштабных внутренних угроз. Режим чрезвычайной ситуации в свою очередь вводится в регионах или на всей территории страны на случай техногенных катастроф. «Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории России — такой необходимости сегодня нет», — добавил Путин.
3 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что в некоторых регионах России могут ввести военное положение и мужчинам призывного возраста после 8 марта запретят выезжать за рубеж, является «уткой». «Нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становится жертвами просто обычных слухов и обычных обманов», — сказал он.
Ранее пресс-служба уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой сообщала, что коллеги из регионов стали получать сообщения якобы от имени омбудсмена о введении военного положения по всей России. Данная информация является ложной, заявили в офисе чиновницы. Москалькова призвала не поддаваться на подобные провокации.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь.
24 февраля глава государства объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.