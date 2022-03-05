Газета
Политика

Путин исключил введение военного положения в России

Ведомости

В России отсутствуют предпосылки для введения военного положения, заявил президент Владимир Путин на встрече с женским летным составом российских авиакомпаний. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». 

«Военное положение вводится в стране в соответствии с законом по указу президента, он должен быть подтвержден решением Совета Федерации в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий, но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет», — подчеркнул Путин. 

Как пояснил глава государства, особое положение вводится также указом и по решению Совфеда в случае каких-то крупномасштабных внутренних угроз. Режим чрезвычайной ситуации в свою очередь вводится в регионах или на всей территории страны на случай техногенных катастроф. «Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории России — такой необходимости сегодня нет», — добавил Путин.

3 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что в некоторых регионах России могут ввести военное положение и мужчинам призывного возраста после 8 марта запретят выезжать за рубеж, является «уткой». «Нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становится жертвами просто обычных слухов и обычных обманов», — сказал он.

Ранее пресс-служба уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой сообщала, что коллеги из регионов стали получать сообщения якобы от имени омбудсмена о введении военного положения по всей России. Данная информация является ложной, заявили в офисе чиновницы. Москалькова призвала не поддаваться на подобные провокации.

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь.

24 февраля глава государства объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.

Ранее по теме: Песков назвал «утками» данные о возможном введении военного положения в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных