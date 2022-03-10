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Минобороны РФ опровергло нанесение ударов по больнице в Мариуполе

Ведомости

Минобороны РФ назвало «информационной провокацией киевского режима» информацию о нанесении удара российскими вооруженными силами по больнице в Мариуполе. По словам официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова, атаку на это медучреждение Россия не проводила.

«Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла. Проведенный анализ заявлений представителей киевского националистического режима, фотоматериалов из больницы не оставляет никаких сомнений. Якобы имевший место «авиаудар» – полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории», — сказал Конашенков, слова которого приводит пресс-служба Минобороны РФ.

Фотоснимки территории медучреждения «содержат свидетельства двух отдельных постановочных взрывов», а «фугасный авиационный боеприпас, даже меньшей мощности, просто ничего бы не оставил от внешних стен здания», отметил Конашенков.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью Москвы президент России Владимир Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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