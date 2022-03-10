Минобороны РФ опровергло нанесение ударов по больнице в Мариуполе
Минобороны РФ назвало «информационной провокацией киевского режима» информацию о нанесении удара российскими вооруженными силами по больнице в Мариуполе. По словам официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова, атаку на это медучреждение Россия не проводила.
«Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла. Проведенный анализ заявлений представителей киевского националистического режима, фотоматериалов из больницы не оставляет никаких сомнений. Якобы имевший место «авиаудар» – полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории», — сказал Конашенков, слова которого приводит пресс-служба Минобороны РФ.
Фотоснимки территории медучреждения «содержат свидетельства двух отдельных постановочных взрывов», а «фугасный авиационный боеприпас, даже меньшей мощности, просто ничего бы не оставил от внешних стен здания», отметил Конашенков.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью Москвы президент России Владимир Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.