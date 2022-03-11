Минобороны сообщило об ударах по аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске

По данным Минобороны, за сутки истребительная авиация и войсковая ПВО сбила три украинских вертолета Ми-24 и восемь беспилотников, в том числе пять «Байрактар ТБ-2». Также военные поразили 107 объектов ВСУ, в том числе шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ и 11 мест скопления боевой техники. Войска ДНР, по данным Минобороны, освободили город Волноваху и взяли под контроль Ольгинку, Велика-Анадоль и Зеленый гай. Также народная милиция ДНР продолжила сжимать кольцо окружения в Мариуполе и продвинулась на 800 м. Российские войска продвинулись на 17 км и вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская.