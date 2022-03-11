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Минобороны сообщило об ударах по аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске

Ведомости

Российские военные утром 11 марта нанесли удар высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины и вывели из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, за сутки истребительная авиация и войсковая ПВО сбила три украинских вертолета Ми-24 и восемь беспилотников, в том числе пять «Байрактар ТБ-2». Также военные поразили 107 объектов ВСУ, в том числе шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ и 11 мест скопления боевой техники. Войска ДНР, по данным Минобороны, освободили город Волноваху и взяли под контроль Ольгинку, Велика-Анадоль и Зеленый гай. Также народная милиция ДНР продолжила сжимать кольцо окружения в Мариуполе и продвинулась на 800 м. Российские войска продвинулись на 17 км и вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Целью Москвы президент России Владимир Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 9 марта в Минобороны заявили о выводе из строя 90% украинских аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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