Украина перестанет закупать ядерное топливо в России

После смены власти, произошедшей в феврале 2014 г., киевское правительство объявило о планах перейти на американское ядерное топливо, чтобы сократить зависимости от российского. В том же году Украина с целью диверсификации источников поставок договорилась с американской Westinghouse о поставках ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 г.