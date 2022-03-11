Украина перестанет закупать ядерное топливо в России
Киев полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива, сообщила пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) «Энергоатом» — оператора всех действующих украинских атомных электростанций.
Действующий контракт на поставки ядерного топлива на АЭС Украины между «Энергоатомом» и топливной компанией Росатома ТВЭЛ истекает в 2025 г. В 2018 г. к нему было подписано дополнительное соглашение, которое предусматривает сокращение объемов поставок российского топлива.
После смены власти, произошедшей в феврале 2014 г., киевское правительство объявило о планах перейти на американское ядерное топливо, чтобы сократить зависимости от российского. В том же году Украина с целью диверсификации источников поставок договорилась с американской Westinghouse о поставках ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 г.
В ноябре 2021 г. Минэнерго Украины сообщало, что, несмотря на диверсификацию, половина атомных блоков продолжает работать на российском топливе. На украинских АЭС на конец января работали 15 энергоблоков, из них 13 — с реакторами типа ВВЭР-1000, два — ВВЭР-440, все они строились под топливо ТВЭЛ.
В июне прошлого года «Энергоатом» и Westinghouse подписали контракт на разработку и предоставление лицензионной документации на топливные сборки ВВЭР-440 для второго энергоблока Ровенской АЭС. Планировалось, что первую опытную партию топливных сборок в энергоблок загрузят в 2024 г. Общий объем поставок по контракту предусматривает не менее 1056 топливных сборок.
В ходе военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля, российские вооруженные силы взяли под контроль несколько ядерных объектов на территории страны. Речь идет о Запорожской АЭС в Энергодаре (крупнейшей атомной станции Европы по установленной мощности) и Чернобыльской АЭС в Киевской области.