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Украина перестанет закупать ядерное топливо в России

Ведомости

Киев полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива, сообщила пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) «Энергоатом» — оператора всех действующих украинских атомных электростанций.

Действующий контракт на поставки ядерного топлива на АЭС Украины между «Энергоатомом» и топливной компанией Росатома ТВЭЛ истекает в 2025 г. В 2018 г. к нему было подписано дополнительное соглашение, которое предусматривает сокращение объемов поставок российского топлива.

После смены власти, произошедшей в феврале 2014 г., киевское правительство объявило о планах перейти на американское ядерное топливо, чтобы сократить зависимости от российского. В том же году Украина с целью диверсификации источников поставок договорилась с американской Westinghouse о поставках ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 г.

В ноябре 2021 г. Минэнерго Украины сообщало, что, несмотря на диверсификацию, половина атомных блоков продолжает работать на российском топливе. На украинских АЭС на конец января работали 15 энергоблоков, из них 13 — с реакторами типа ВВЭР-1000, два — ВВЭР-440, все они строились под топливо ТВЭЛ.

В июне прошлого года «Энергоатом» и Westinghouse подписали контракт на разработку и предоставление лицензионной документации на топливные сборки ВВЭР-440 для второго энергоблока Ровенской АЭС. Планировалось, что первую опытную партию топливных сборок в энергоблок загрузят в 2024 г. Общий объем поставок по контракту предусматривает не менее 1056 топливных сборок.

В ходе военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля, российские вооруженные силы взяли под контроль несколько ядерных объектов на территории страны. Речь идет о Запорожской АЭС в Энергодаре (крупнейшей атомной станции Европы по установленной мощности) и Чернобыльской АЭС в Киевской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных