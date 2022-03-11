Минобороны РФ сообщило о взрыве в институте Харькова
В корпусе физико-технического института в Харькове произошел взрыв, сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. По его словам, в учебном заведении проводились работы по ядерной тематике.
«Очередная провокация националистов зафиксирована в Харькове, где с целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института. Под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения», — заявил он.
Также, по словам Мизинцева, в подвале одной из харьковских школ «скрываются тела мирных граждан», которые были убиты в ходе «карательной операции в отношении лиц, не поддержавших преступный киевский режим».
Ранее в феврале министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина располагает возможностями для возвращения себе статуса ядерной державы.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению оборонного ведомства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.