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Минобороны РФ сообщило о взрыве в институте Харькова

Ведомости

В корпусе физико-технического института в Харькове произошел взрыв, сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. По его словам, в учебном заведении проводились работы по ядерной тематике.

«Очередная провокация националистов зафиксирована в Харькове, где с целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института. Под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения», — заявил он.

Также, по словам Мизинцева, в подвале одной из харьковских школ «скрываются тела мирных граждан», которые были убиты в ходе «карательной операции в отношении лиц, не поддержавших преступный киевский режим».

Ранее в феврале министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина располагает возможностями для возвращения себе статуса ядерной державы.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению оборонного ведомства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Зеленский опроверг данные в разработке биологического оружия на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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