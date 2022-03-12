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Минобороны сообщило о выведении из строя главного центра радиоразведки ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам военной инфраструктуры Украины: утром 12 марта были выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радиоразведки украинских вооруженных сил в Броварах. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах», — сказал он.

По данным ведомства, за сутки российские военные сбили пять беспилотных летательных аппаратов, авиацией ВКС России были поражены 145 объектов военной инфраструктуры Украины. В их числе зенитные ракетные комплексы «Бук М-1», пункты управления и узлов связи, склады боеприпасов и ГСМ, а также места скопления боевой техники.

Всего с начала спецоперации выведен из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины.

Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают наступательные действия, под контроль взяты населенные пункты Суровцевка, Щедрищево и Житловка.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению оборонного ведомства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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