Минобороны сообщило о выведении из строя главного центра радиоразведки ВСУ
Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам военной инфраструктуры Украины: утром 12 марта были выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радиоразведки украинских вооруженных сил в Броварах. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах», — сказал он.
По данным ведомства, за сутки российские военные сбили пять беспилотных летательных аппаратов, авиацией ВКС России были поражены 145 объектов военной инфраструктуры Украины. В их числе зенитные ракетные комплексы «Бук М-1», пункты управления и узлов связи, склады боеприпасов и ГСМ, а также места скопления боевой техники.
Всего с начала спецоперации выведен из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины.
Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают наступательные действия, под контроль взяты населенные пункты Суровцевка, Щедрищево и Житловка.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению оборонного ведомства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.