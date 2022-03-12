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Рябков анонсировал публикацию списка санкций в ответ на действия США

Ведомости

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о готовности списка санкций в отношении США, в скором времени, по его словам, они будут обнародованы. 

«Списки готовы, мы этим занимаемся. Это по большому счету часть повседневной работы. Скоро они будут обнародованы», — сказал Рябков в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).

По его словам, при выработке ответа Москва «будет проявлять хладнокровие», а у России есть возможности минимизировать ущерб от введенных рестрикций.

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После начала военной спецоперации на Украине США, Евросоюз и Великобритания ввели ряд санкций, как персональных, так и затрагивающих ключевые сектора российской экономики. После этого ряд иностранных компаний объявили об уходе или временной приостановке работы в России. В частности, с рынка ушли Coca-Cola, McDonald's и Goldman Sachs. Платежные системы Visa и Mastercard решили отключить карты, выпущенные российскими банками: они продолжат работать только внутри страны.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин призвал российские власти к хладнокровию в вопросе ответных мер западным странам на введенные ранее санкции. По его мнению, действия руководства России должны быть направлены не на то, чтобы «хлопнуть дверью», а на сохранение экономических позиций России на освоенных зарубежных рынках. Потанин призвал «очень осторожно» относиться к конфискации бизнеса иностранных компаний, которые ушли из России.

Накануне правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила применение одного из механизмов введения внешнего управления имуществом иностранных компаний. Законопроект прежде всего коснется организаций, более 25% в которых владеют иностранные физические и юридические лица из «недружественных государств». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных