Рябков анонсировал публикацию списка санкций в ответ на действия США

После начала военной спецоперации на Украине США, Евросоюз и Великобритания ввели ряд санкций, как персональных, так и затрагивающих ключевые сектора российской экономики. После этого ряд иностранных компаний объявили об уходе или временной приостановке работы в России. В частности, с рынка ушли Coca-Cola, McDonald's и Goldman Sachs. Платежные системы Visa и Mastercard решили отключить карты, выпущенные российскими банками: они продолжат работать только внутри страны.