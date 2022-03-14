Газета
Политика

В ДНР сообщили о гибели 20 человек в Донецке от украинской ракеты

Ведомости

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка, в результате есть погибшие и раненые, пострадали также административные здания. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Над зданием Дома правительства в центре Донецка силами ПВО была перехвачена ракета тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У», заявили в оборонном ведомстве. Штаб опубликовал кадры с предполагаемого места падения обломков. «По предварительным данным, в центре Донецка, на месте падения обломков ракеты ТРК "Точка-У", 20 погибших и 9 раненых», — говорится в сообщении.

По данным Минздрава самопровозглашенной республики на 12:48 мск, в результате взрыва снаряда погибли 16 человек. Еще 23 ранены, в том числе один ребенок. На месте взрыва продолжают работать спасатели и бригады службы скорой помощи.

Народная милиция ДНР сообщает, что взрыв произошел в районе ул. Университетская и бульвара Шевченко. Ведомство расценивает инцидент как теракт.

Обстрел был производен с северо-западного направления, из района Красноармейска, который контролируется украинскими вооруженными силами, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, «Точка-У» несла кассетные боеприпасы, а взрыв унес жизни 20 человек. «Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением», — добавил он.

Сообщения о взрыве появились в то время, как украинская и российская делегации проводят четвертый раунд переговоров, который проходит в видеоформате. На них должны обсудить вопросы прекращение огня, немедленный отвод российских войск и гарантии безопасности Украины, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных