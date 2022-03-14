В ДНР сообщили о гибели 20 человек в Донецке от украинской ракеты
Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка, в результате есть погибшие и раненые, пострадали также административные здания. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).
Над зданием Дома правительства в центре Донецка силами ПВО была перехвачена ракета тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У», заявили в оборонном ведомстве. Штаб опубликовал кадры с предполагаемого места падения обломков. «По предварительным данным, в центре Донецка, на месте падения обломков ракеты ТРК "Точка-У", 20 погибших и 9 раненых», — говорится в сообщении.
По данным Минздрава самопровозглашенной республики на 12:48 мск, в результате взрыва снаряда погибли 16 человек. Еще 23 ранены, в том числе один ребенок. На месте взрыва продолжают работать спасатели и бригады службы скорой помощи.
Народная милиция ДНР сообщает, что взрыв произошел в районе ул. Университетская и бульвара Шевченко. Ведомство расценивает инцидент как теракт.
Обстрел был производен с северо-западного направления, из района Красноармейска, который контролируется украинскими вооруженными силами, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, «Точка-У» несла кассетные боеприпасы, а взрыв унес жизни 20 человек. «Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением», — добавил он.
Сообщения о взрыве появились в то время, как украинская и российская делегации проводят четвертый раунд переговоров, который проходит в видеоформате. На них должны обсудить вопросы прекращение огня, немедленный отвод российских войск и гарантии безопасности Украины, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.