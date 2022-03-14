В ДНР сообщили о гибели 20 человек в Донецке от украинской ракеты

Обстрел был производен с северо-западного направления, из района Красноармейска, который контролируется украинскими вооруженными силами, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, «Точка-У» несла кассетные боеприпасы, а взрыв унес жизни 20 человек. «Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением», — добавил он.