В Киеве сообщили о приостановке переговоров России и Украины
Четвертый раунд переговоров между российской и украинской делегациями временно приостановлен, написал на своей странице в Twitter советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются», — сообщил он.
О начале четвертого раунда переговоров Подоляк рассказал ранее сегодня. Накануне в Кремле сообщили, что встреча состоится в видеоформате. Представители Киева требуют мира, немедленного прекращения огня и отвода всех российских войск, уточнил Подоляк.
Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области на юге Белоруссии, встреча продлилась пять часов. Во второй раз стороны встретились 3 марта в Беловежской пуще, в итоге была достигнута договоренность о гуманитарных коридорах из блокированных украинских городов для эвакуации мирных жителей. Третий раунд прошел 7 марта в Брестской области, тогда Подоляк отмечал «небольшие положительные подвижки» относительно логистики гуманитарных коридоров. Глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский тогда заявил, что ожидания российской делегации от переговоров с Украиной не оправдались.
10 марта также состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в турецкой Анталье при посредничестве министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель ведомства Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.