«ЕР» предложит сделать исполнение западных санкций в РФ уголовным преступлением

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе предусматривает уголовную ответственность за призывы к введению иностранных санкций в отношении РФ. Согласно закону, УК РФ дополнен новой статьей 284.2 — «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц». За нарушение предусмотрен штраф в размере до 500 000 руб. или в размере заработной платы, или ограничение свободы на срок до трех лет, арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет с возможным штрафом в размере до 200 000 руб.