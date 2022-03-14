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«ЕР» предложит сделать исполнение западных санкций в РФ уголовным преступлением

Ведомости

«Единая Россия» подготовит поправки в законодательство РФ, которые установят уголовную ответственность для руководителей компаний за соблюдение западных антироссийских санкций внутри России, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Предлагаем установить жесткую, в том числе уголовную, ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций Запада», — написал Турчак в своем Telegram-канале. По его словам, такая практика фактически означает «прямое пособничество» ухудшению экономической ситуации в России.

Он пояснил, что на фоне санкционного давления российские компании, в том числе с госучастием, отказываются от работы с попавшими под ограничения банками и предприятиями, ссылаясь на риск самим попасть под санкции. Как утверждает политик, ситуацией пользуются и «недобросовестные конкуренты», которые призывают не работать с подсанкционными компаниями.

«Считаю, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки! Иначе как предательством это называть нельзя», — добавил Турчак.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе предусматривает уголовную ответственность за призывы к введению иностранных санкций в отношении РФ. Согласно закону, УК РФ дополнен новой статьей 284.2 — «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц». За нарушение предусмотрен штраф в размере до 500 000 руб. или в размере заработной платы, или ограничение свободы на срок до трех лет, арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет с возможным штрафом в размере до 200 000 руб.

Ранее по теме: Путин утвердил уголовную ответственность за призывы к санкциям против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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