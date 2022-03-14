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Минобороны РФ: почти все огневые точки украинских сил у Мариуполя уничтожены

Ведомости

Почти все огневые точки украинской армии в пригородных районах Мариуполя и ее основные силы на позициях в жилых кварталах по периметру города были уничтожены, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, эти действия производились формированиями Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке подразделений Вооруженных сил РФ. Операция позволила с 15:00 открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, отметил Мизинцев.

Он добавил, что в Мариуполь были отправлены автомобильные колонны с гуманитарным грузом. Первая колонна с 450 т медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия уже прибыла в город. Для эвакуации нуждающихся и пострадавших жителей Мариуполя сформированы четыре колонны из 200 автобусов, 50 из которых уже прибыли в город.

«В крайне тяжелом положении длительное время находился Мариуполь. Сегодня в результате эффективных действий формированиями Донецкой народной республики при поддержке подразделений Вооруженных сил России точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. Маневренными действиями подразделений специального назначения ликвидированы основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города», — заявил Мизинцев.

Всех, кто изъявит желание покинуть город, а также пострадавших отправят в пункты временного размещения. Минобороны пообещало обеспечить прибывающих туда людей всем необходимым, оперативно решить вопросы по размещению детей в детских садах, а школьников и студентов — в образовательных учреждениях.

Минобороны РФ 3 марта заявило о назревшей гуманитарной катастрофе в Мариуполе. В тот же день представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что вооруженные силы Украины не позволяют жителям города покинуть его. По итогам второго раунда российско-украинских переговоров, прошедших 3 марта, стороны договорились организовать гуманитарные коридоры для жителей города и расположенной на пути к нему Волновахи, однако процесс эвакуации 5 и 6 марта сорвался, сообщал Международный комитет Красного Креста (МККК).

11 марта в российском оборонном ведомстве сообщили, что украинские силы блокировали Мариуполь, а основные дороги к нему заминированы. Накануне, 14 марта, МККК сообщил, что сотни тысяч жителей города столкнулись с острой нехваткой или полным отсутствием продовольствия, воды и лекарств. В организации призвали участников боев согласовать время прекращения огня и безопасные пути для выхода мирных жителей.

Ранее по теме: Вооруженные силы России откроют гуманитарные коридоры из Киева и Харькова

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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