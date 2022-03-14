Минобороны РФ: почти все огневые точки украинских сил у Мариуполя уничтожены

Он добавил, что в Мариуполь были отправлены автомобильные колонны с гуманитарным грузом. Первая колонна с 450 т медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия уже прибыла в город. Для эвакуации нуждающихся и пострадавших жителей Мариуполя сформированы четыре колонны из 200 автобусов, 50 из которых уже прибыли в город.