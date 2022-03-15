Газета
Политика

Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах в Туркменистане

Ведомости

Сын действующего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сердар победил на внеочередных выборах главы государства с 72,97% голосов. Об этом сообщает Центризбирком республики.

Досрочные выборы состоялись в минувшую субботу при явке 97,17%. Всего в них участвовало 9 кандидатов. Кандидатуру Бердымухамедова-младшего выдвинула правящая Демократическая партия Туркменистана. Ранее он заявлял, что в случае победы намерен продолжить нейтральную внешнюю политику.

Выборы, которые по плану должны были пройти в 2024 г., состоялись по поручению правящего страной с 2007 г. президента Гурбангулы Бердымухамедова. Он в феврале заявил о намерении уступить свой пост, оставив за собой должность председателя верхней палаты парламента страны.

40-летний Сердар Бердымухамедов был назначен замглавы МИДа Туркменистана в марте 2018 г., тогда же он был избран депутатом парламента страны. В январе 2019-го был освобожден от должности замглавы МИДа и назначен на пост заместителя хякима (губернатора) Ахалского велаята (области). В июне 2019 г. стал главой этого региона. С февраля 2020-го возглавлял министерство промышленности и строительного производства республики, а в феврале 2021-го одновременно получил должности вице-премьера, председателя Высшей контрольной палаты и введен в Государственный совет безопасности.

Последний раз выборы президента в Туркмении состоялись в 2017 г., Гурбангулы Бердымухамедов победил на них с результатом 94,27%. Годом ранее в стране были приняты поправки в Конституцию, которые отменили возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом, а также увеличили президентский срок с пяти до семи лет.

Ранее по теме: Туркменский транзит

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных