Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах в Туркменистане
Сын действующего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сердар победил на внеочередных выборах главы государства с 72,97% голосов. Об этом сообщает Центризбирком республики.
Досрочные выборы состоялись в минувшую субботу при явке 97,17%. Всего в них участвовало 9 кандидатов. Кандидатуру Бердымухамедова-младшего выдвинула правящая Демократическая партия Туркменистана. Ранее он заявлял, что в случае победы намерен продолжить нейтральную внешнюю политику.
Выборы, которые по плану должны были пройти в 2024 г., состоялись по поручению правящего страной с 2007 г. президента Гурбангулы Бердымухамедова. Он в феврале заявил о намерении уступить свой пост, оставив за собой должность председателя верхней палаты парламента страны.
40-летний Сердар Бердымухамедов был назначен замглавы МИДа Туркменистана в марте 2018 г., тогда же он был избран депутатом парламента страны. В январе 2019-го был освобожден от должности замглавы МИДа и назначен на пост заместителя хякима (губернатора) Ахалского велаята (области). В июне 2019 г. стал главой этого региона. С февраля 2020-го возглавлял министерство промышленности и строительного производства республики, а в феврале 2021-го одновременно получил должности вице-премьера, председателя Высшей контрольной палаты и введен в Государственный совет безопасности.
Последний раз выборы президента в Туркмении состоялись в 2017 г., Гурбангулы Бердымухамедов победил на них с результатом 94,27%. Годом ранее в стране были приняты поправки в Конституцию, которые отменили возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом, а также увеличили президентский срок с пяти до семи лет.