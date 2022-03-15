Лавров назвал цель переговоров с Украиной

«Переговоры, которые сейчас вот продолжаются, — по обеспечению нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с ее территории никаких угроз РФ никогда не исходило, и в контексте, конечно же, прекращения политики нацификации страны, которая закреплена в целом ряде законодательных актов, и в том числе необходимость отмены всех дискриминационных ограничений, которые были наложены на русский язык, русское образование, культуру, русские СМИ», — сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.