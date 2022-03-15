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Лавров назвал цель переговоров с Украиной

Ведомости

Переговоры с Украиной направлены на обеспечение ее нейтрального статуса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает «РИА Новости».

«Переговоры, которые сейчас вот продолжаются, — по обеспечению нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с ее территории никаких угроз РФ никогда не исходило, и в контексте, конечно же, прекращения политики нацификации страны, которая закреплена в целом ряде законодательных актов, и в том числе необходимость отмены всех дискриминационных ограничений, которые были наложены на русский язык, русское образование, культуру, русские СМИ», — сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

14 марта начался четвертый раунд российско-украинских переговоров. Он проходит в видеоформате. Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал переговоры как сложные. В свою очередь советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович предположил, что мирное соглашение может быть заключено в течение одной-двух недель, самое позднее — в мае.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не хотели бы спешить с прогнозами относительно сроков заключения соглашения и публичным обсуждением формата документов. Он также отказался ответить на вопрос, планируется ли привлекать другие страны в качестве гарантов исполнения соглашения.

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области на юге Белоруссии, встреча продлилась пять часов. Во второй раз стороны встретились 3 марта в Беловежской пуще, итогом стало достижение договоренности о гуманитарных коридорах из блокированных украинских городов для эвакуации мирных жителей. Третья встреча прошла 7 марта в Брестской области, тогда в Киеве отметили «небольшие положительные подвижки» относительно логистики гумкоридоров. 10 марта также состоялась встреча глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в турецкой Анталье. Кулеба назвал диалог тяжелым и отметил, что прогресса по перемирию достигнуть не удалось.

Как заявлял советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, позиции Украины на переговорах остаются неизменными — это заключение мира, немедленное прекращение огня и отвод всех российских войск. Президент РФ Владимир Путин ранее называл основные требования Москвы: нейтральный и безъядерный статус Украины, обязательная демилитаризация и денацификация страны, признание российской принадлежности Крыма, а также суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины, которые частично контролирует киевское правительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных