Швейцария расширила санкции против физических и юридических лиц России

«Финансовые санкции и запрет на въезд отныне распространяется на 197 физических лиц», среди них — «олигархи и влиятельные деловые люди», подчеркнуто в заявлении. Помимо этого вводятся ограничения против десяти российских организаций. В правительстве заявили, что теперь санкционный список Швейцарии полностью соответствует ограничениям Евросоюза, которые были опубликованы в рамках четвертого пакета санкций 15 марта.