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Швейцария расширила санкции против физических и юридических лиц России

Ведомости

Правительство Швейцарии приняло решение ввести новые санкции против более 200 физических и юридических лиц России из-за военной операции на Украине, следует из официального заявления.  

«Финансовые санкции и запрет на въезд отныне распространяется на 197 физических лиц», среди них — «олигархи и влиятельные деловые люди», подчеркнуто в заявлении. Помимо этого вводятся ограничения против десяти российских организаций. В правительстве заявили, что теперь санкционный список Швейцарии полностью соответствует ограничениям Евросоюза, которые были опубликованы в рамках четвертого пакета санкций 15 марта.

Евросоюз ранее ввел четвертый пакет санкций против России. Ограничения коснулись 15 индивидуальных лиц и 9 физических. В список персональных санкций в числе прочих вошли: бизнесмены Роман Абрамович, Герман Хан и Виктор Рашников, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, президент РСПП Александр Шохин и генеральный директор «Яндекса» Тигран Худавердян. В список компаний, оказавшихся под санкциями, наряду с другими попали «Роснефть», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростех» и «Камаз».

Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, члены ЕС, начали вводить санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны после начала спецоперации на Украине. Страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, а также запретили экспорт в страну некоторых товаров и технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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