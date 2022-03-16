Швейцария расширила санкции против физических и юридических лиц России
Правительство Швейцарии приняло решение ввести новые санкции против более 200 физических и юридических лиц России из-за военной операции на Украине, следует из официального заявления.
«Финансовые санкции и запрет на въезд отныне распространяется на 197 физических лиц», среди них — «олигархи и влиятельные деловые люди», подчеркнуто в заявлении. Помимо этого вводятся ограничения против десяти российских организаций. В правительстве заявили, что теперь санкционный список Швейцарии полностью соответствует ограничениям Евросоюза, которые были опубликованы в рамках четвертого пакета санкций 15 марта.
Евросоюз ранее ввел четвертый пакет санкций против России. Ограничения коснулись 15 индивидуальных лиц и 9 физических. В список персональных санкций в числе прочих вошли: бизнесмены Роман Абрамович, Герман Хан и Виктор Рашников, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, президент РСПП Александр Шохин и генеральный директор «Яндекса» Тигран Худавердян. В список компаний, оказавшихся под санкциями, наряду с другими попали «Роснефть», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростех» и «Камаз».
Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, члены ЕС, начали вводить санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны после начала спецоперации на Украине. Страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, а также запретили экспорт в страну некоторых товаров и технологий.