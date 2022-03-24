TV-2: Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще год из-за ситуации с Украиной

Ранее телекомпания NRK сообщила, что норвежский минфин готовится к возможности того, что Столтенберг не займет пост главы Центробанка страны, как это планировалось ранее. Сам Столтенберг на вопрос журналистов, может ли он остаться на посту генсека НАТО из-за текущей ситуации в Европе, ответил, что это решение будет за странами организации.