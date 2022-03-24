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TV-2: Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще год из-за ситуации с Украиной

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Йенс Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО еще на год из-за ситуации вокруг Украины, сообщил норвежский телеканал  TV-2 со ссылкой на свои источники. 

«Согласно полученной TV-2 информации, полномочия Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО будут продлены на год», — говорится на сайте телеканала. В свою очередь премьер-министр королевства Йонас Гар Стере сообщил, что поддержит такое решение, если оно будет принято. 

«Если этот вопрос будет поднят на сегодняшней встрече, я не думаю, что будут возражения. Я считаю, что это поддержит большинство людей. Если будет достигнуто соглашение о продлении, Норвегия поддержит Столтенберга», — подчеркнул Стере. 24 марта в Брюсселе пройдет внеочередной саммит НАТО, центральной темой которого станет ситуация вокруг Украины. Президент США Джо Байден посетит встречу, сообщали ранее в Белом доме. 

Полномочия нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекут 30 сентября 2022 г. Он пребывал в этой должности с 2014 г., сменив на этом посту Андерса Фога Расмуссена. После окончания срока своих полномочий Столтенберг должен был стать новым главой норвежского Центробанка, вступив в эту должность в начале декабря текущего года. 

Ранее телекомпания NRK сообщила, что норвежский минфин готовится к возможности того, что Столтенберг не займет пост главы Центробанка страны, как это планировалось ранее. Сам Столтенберг на вопрос журналистов, может ли он остаться на посту генсека НАТО из-за текущей ситуации в Европе, ответил, что это решение будет за странами организации.

Ранее по теме: La Repubblica: главой НАТО после Столтенберга может стать представитель Италии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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