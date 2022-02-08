La Repubblica: главой НАТО после Столтенберга может стать представитель Италии
Представитель Италии является главный фаворитом на пост главы НАТО после того, как действующий генеральный секретарь Йенс Столтенберг завершит свое пребывание на этом посту, передает итальянская газета La Repubblica. По информации ее источников, данный пост должен занять представитель одного из государств Средиземноморского региона.
Как отмечает издание, на пост главы НАТО не могут претендовать представители других средиземноморских стран — Испании и Португалии, потому что испанец Жозеп Боррель находится в должности верховного представителя ЕС по иностранным делам, а португалец Антониу Гутерриш возглавляет ООН. При этом итальянское правительство пока не определилось с выбором кандидата, который должен быть утвержден до саммита НАТО в июне в Мадриде.
Как подчеркнули в газете, на должность главы альянса не могут претендовать экс-премьеры Италии Энрико Летта и Паоло Джентилони, потому что первый возглавляет демократическую партию страны и неоднократно заявлял «о серьезных политических амбициях» на парламентских выборах 2023 г. Джентилони, в свою очередь, является еврокомиссаром по экономике. Он занимает выгодную для Италию позицию, которую бы стране не хотелось терять в обмен на пост главы НАТО, пояснило издание.
Наиболее вероятными кандидатами являются экс-глава МИДа и бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, экс-министр обороны Роберту Пинотти и нынешний министр обороны страны Лоренцо Гуерини.
Немецкое агентство Dpa 4 февраля назвало своих кандидатов на пост главы альянса, среди которых бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер Эстонии Кая Каллас и экс-верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. При этом испанская газета El Pais считает, что следующим генсеком НАТО станет женщина. Помимо вышеперечисленных кандидатов издание также сделало ставку на экс-министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, экс-президента Литвы Дали Грибаускайте и экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.
Полномочия нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекут 30 сентября 2022 г. Он пребывал в этой должности с 2014 г., сменив на этом посту Андерса Фога Расмуссена. После окончания срока своих полномочий Столтенберг станет новым главой норвежского Центробанка, он вступит в должность в начале декабря текущего года. Окончательная дата будет определена после подписания трудового договора, которое состоится в ближайшее время.