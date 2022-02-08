La Repubblica: главой НАТО после Столтенберга может стать представитель Италии

Как отмечает издание, на пост главы НАТО не могут претендовать представители других средиземноморских стран — Испании и Португалии, потому что испанец Жозеп Боррель находится в должности верховного представителя ЕС по иностранным делам, а португалец Антониу Гутерриш возглавляет ООН. При этом итальянское правительство пока не определилось с выбором кандидата, который должен быть утвержден до саммита НАТО в июне в Мадриде.