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НАТО создаст дополнительные боевые группы в Восточной Европе

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НАТО создаст четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Восточной Европе в ответ на проведение Россией специальной военной операции на территории Украины, следует из заявления по итогам экстренного саммита альянса в Брюсселе. 

«В это опасное время трансатлантическое единство и солидарность жизненно важны. Европа и Северная Америка продолжать поддерживать друг друга в рамках НАТО», — заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Действия альянса остаются превентивными, пропорциональными и не направлены на эскалацию кризиса, подчеркнуто в заявлении.

Члены альянса договорились создать четыре новые многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. «Мы принимаем все необходимые меры и решения для обеспечения безопасности и защиты всех союзников во всех регионах и с применением комплексного подхода», — подчеркнуто в заявлении. 

Столтенберг отметил, что союзники по альянсу договорились развернуть больше самолетов и усилить интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону. На море будут развернуты ударные авианосные группы, подводные лодки и боевые корабли на постоянной основе. «Мы также усилим нашу кибероборону и активизируем учения», — добавил он. 

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять войска на Украину. Таким образом он прокомментировал предложение польской стороны послать туда миротворческие силы альянса. По его словам, НАТО не является частью конфликта, но предоставляет поддержку Украине. Кроме того, по словам генсека, альянс не планирует вводить бесполетную зону над Украиной, поскольку это будет означать войну с Россией.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: TV-2: Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще год из-за ситуации с Украиной
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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