НАТО создаст дополнительные боевые группы в Восточной Европе
НАТО создаст четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Восточной Европе в ответ на проведение Россией специальной военной операции на территории Украины, следует из заявления по итогам экстренного саммита альянса в Брюсселе.
«В это опасное время трансатлантическое единство и солидарность жизненно важны. Европа и Северная Америка продолжать поддерживать друг друга в рамках НАТО», — заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Действия альянса остаются превентивными, пропорциональными и не направлены на эскалацию кризиса, подчеркнуто в заявлении.
Члены альянса договорились создать четыре новые многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. «Мы принимаем все необходимые меры и решения для обеспечения безопасности и защиты всех союзников во всех регионах и с применением комплексного подхода», — подчеркнуто в заявлении.
Столтенберг отметил, что союзники по альянсу договорились развернуть больше самолетов и усилить интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону. На море будут развернуты ударные авианосные группы, подводные лодки и боевые корабли на постоянной основе. «Мы также усилим нашу кибероборону и активизируем учения», — добавил он.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять войска на Украину. Таким образом он прокомментировал предложение польской стороны послать туда миротворческие силы альянса. По его словам, НАТО не является частью конфликта, но предоставляет поддержку Украине. Кроме того, по словам генсека, альянс не планирует вводить бесполетную зону над Украиной, поскольку это будет означать войну с Россией.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.