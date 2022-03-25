Песков прокомментировал ложную информацию о смерти Жириновского
Распространенная сегодня информация о смерти главы ЛДПР Владимира Жириновского является неприличной «уткой», политик жив и находится в больнице в тяжелом состоянии, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам на брифинге.
«Во-первых, сегодня кто-то "утку" запустил. Это неприлично. Слава Богу, Владимир Вольфович жив. Он по-прежнему в больнице, он в тяжелом состоянии, но под контролем врачей», — сказал он.
О том, что Жириновский находится в тяжелом состоянии, ранее сегодня рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В ЛДПР же охарактеризовали состояние лидера как стабильное и подчеркнули, что «никаких негативных перемен в его здоровье нет». Партия заявила, что обратится в Генпрокуратуру и подаст судебные иски против «клеветников».
75-летнего Жириновского госпитализировали в начале февраля. Минздрав сообщал, что он находится в стабильном состоянии, коллеги депутата позже заявляли об улучшении его здоровья. В конце марта «Известия» написали, что самочувствие политика резко ухудшилось, но в ЛДПР данные сведения опровергли.
Сегодня днем в Telegram-каналах стала появляться информация о смерти Жириновского. Эти данные подтвердил «РИА Новости» сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин. Через несколько минут Володин в своем Telegram-канале написал, что Жириновский жив. Пронюшкин же извинился за распространенные сведения и сказал, что «причастные к публикации понесут ответственность». Председатель Госдумы предложил сенатору сложить полномочия.
Подробности диагноза политика официально не раскрывались. «Коммерсантъ» писал, что 2 февраля у Жириновского диагностировали развивающуюся пневмонию, Mash — что на фоне COVID-19 у лидера ЛДПР выявили поражение 50-75% легких и у него развилась двусторонняя пневмония. Собеседники «Коммерсанта» рассказывали, что самочувствие депутата ухудшилось еще в конце января, однако из-за антипрививочников он решил скрыть факт заболевания. До этого Жириновский говорил, что восемь раз вакцинировался от коронавируса.