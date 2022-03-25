Песков прокомментировал ложную информацию о смерти Жириновского

Подробности диагноза политика официально не раскрывались. «Коммерсантъ» писал, что 2 февраля у Жириновского диагностировали развивающуюся пневмонию, Mash — что на фоне COVID-19 у лидера ЛДПР выявили поражение 50-75% легких и у него развилась двусторонняя пневмония. Собеседники «Коммерсанта» рассказывали, что самочувствие депутата ухудшилось еще в конце января, однако из-за антипрививочников он решил скрыть факт заболевания. До этого Жириновский говорил, что восемь раз вакцинировался от коронавируса.