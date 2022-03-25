ЛДПР обратится в Генпрокуратуру из-за ложных сообщений о смерти Жириновского
ЛДПР подаст заявление в Генеральную прокуратуру и судебные иски против лиц, распространивших ложные сведения о смерти главы партии Владимира Жириновского. Об этом сообщается в Telegram-канале ЛДПР.
«Мы подаем заявление в Генпрокуратуру и готовим иски в суд против всех клеветников. Мы убеждены, что в период, когда страна в стрессе, когда информационный фон и так накален до предела, подобные «фейки» — это не просто газетная «утка», а настоящая антигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук», — говорится в сообщении.
В партии подчеркнули, что приложат все усилия для наказания «лжецов». Также в ЛДПР отметили, что состояние Жириновского является стабильным.
Ранее сегодня в Telegram-каналах появились сведения о смерти Жириновского. В частности, об этом написал Mash. Затем данную информацию подтвердил агентству «РИА Новости» сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин.
Через несколько минут новости о смерти Жириновского опроверг председатель Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он написал, что 75-летний политик находится в тяжелом состоянии, но жив. В ЛДПР же сообщили, что состояние Жириновского «стабильное» и «никаких негативных перемен в его здоровье нет». По словам Володина, сегодня главе партии сделали КТ.
Жириновский находится в больнице с начала февраля. По данным «Коммерсанта», глава ЛДПР почувствовал недомогание еще в конце января, после чего получил положительный тест на COVID-19, но решил скрыть болезнь, чтобы не усиливать позиции противников вакцинации. Ранее депутат выступал за введение жестких санкций вплоть до уголовного наказания для тех, кто не хочет делать прививки.
Подробности диагноза политика официально не раскрывались. «Коммерсантъ» писал, что 2 февраля у Жириновского диагностировали развивающуюся пневмонию, Mash — что на фоне COVID-19 у лидера ЛДПР выявили поражение 50-75% легких и у него развилась двусторонняя пневмония. Минздрав сообщал о стабильном состоянии депутата. Данные об ухудшении здоровья политика в ЛДПР опровергали.
В декабре 2021 г. Жириновский рассказал, что сделал восемь прививок от коронавируса. По его словам, первые три раза он вакцинировался «Спутником V», другие три — «Эпиваккороной», а затем дважды «Ковиваком».