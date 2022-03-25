ЛДПР обратится в Генпрокуратуру из-за ложных сообщений о смерти Жириновского

«Мы подаем заявление в Генпрокуратуру и готовим иски в суд против всех клеветников. Мы убеждены, что в период, когда страна в стрессе, когда информационный фон и так накален до предела, подобные «фейки» — это не просто газетная «утка», а настоящая антигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук», — говорится в сообщении.