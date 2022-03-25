Володин опроверг смерть Жириновского
Председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Ранее сенатор Александр Пронюшкин сообщил агентству «РИА Новости», что политик умер.
«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него», — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.
Во фракции ЛДПР информацию о смерти Жириновского назвали «грязной провокацией». В партии заявили, что примерно час назад врачи отправили политика на плановую процедуру.
«Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЛДПР.
С начала февраля Жириновский находился в больнице. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что 2 февраля у политика диагностировали развивающуюся пневмонию и порекомендовали ему поехать в стационар. В тот же день депутата, якобы заразившегося штаммом коронавируса «омикрон», доставили в Центральную клиническую больницу в Москве. 9 февраля факт госпитализации Жириновского подтвердило Министерство здравоохранения.
«Коммерсантъ» также писал, что глава ЛДПР почувствовал недомогание еще в конце января, после чего получил положительный тест на COVID-19. Однако политик решил скрыть болезнь, чтобы не усиливать позиции противников вакцинации. Ранее депутат выступал за введение жестких санкций вплоть до уголовного наказания для тех, кто не хочет делать прививки.
Telegram-канал Mash писал, что на фоне COVID-19 у лидера ЛДПР выявили поражение 50-75% легких, ввиду чего у него развилась двусторонняя пневмония. 11 февраля Минздрав сообщил, что Жириновский находится в стабильном состоянии. 18 февраля замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, член ее президиума Ярослав Нилов сказал, что лидер партии идет на поправку, хотя ему все еще требуется наблюдение врачей. Об улучшении самочувствия коллеги сообщил и глава КПФР Геннадий Зюганов. 11 марта ТАСС со ссылкой на источник писал, что Жириновского вывели из медикаментозного сна.
20 марта «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что за последние сутки состояние Жириновского ухудшилось и его вновь ввели в медикаментозную кому. По информации издания, у политика начался сепсис. Однако позже в ЛДПР эти сведения опровергли.
В декабре 2021 г. Жириновский рассказал, что сделал восемь прививок от коронавируса. По его словам, первые три раза он вакцинировался «Спутником V», другие три — «Эпиваккороной», а затем дважды «Ковиваком».