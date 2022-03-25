Володин опроверг смерть Жириновского

Telegram-канал Mash писал, что на фоне COVID-19 у лидера ЛДПР выявили поражение 50-75% легких, ввиду чего у него развилась двусторонняя пневмония. 11 февраля Минздрав сообщил, что Жириновский находится в стабильном состоянии. 18 февраля замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, член ее президиума Ярослав Нилов сказал, что лидер партии идет на поправку, хотя ему все еще требуется наблюдение врачей. Об улучшении самочувствия коллеги сообщил и глава КПФР Геннадий Зюганов. 11 марта ТАСС со ссылкой на источник писал, что Жириновского вывели из медикаментозного сна.