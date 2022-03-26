Байден назвал «священной обязанностью» принцип коллективной обороны НАТО

По его словам, способность США «выполнять свою роль в других частях мира зависит от объединенной и безопасной Европы». «Мы извлекли уроки из печального опыта двух мировых войн, когда мы держались в стороне и не участвовали в обеспечении стабильности в Европе, это всегда возвращается, чтобы преследовать Соединенные Штаты».