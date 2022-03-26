Байден назвал «священной обязанностью» принцип коллективной обороны НАТО
Выполнение пятой статьи Североатлантического договора, которая подразумевает принцип коллективной безопасности стран НАТО, США считают «священной обязанностью», заявил американский президент Джо Байден в Варшаве, где он встретился с главой Польши Анджеем Дудой. Трансляцию переговоров вела телекомпания CNN.
«Мы воспринимаем как священную обязанность [выполнение] статьи 5, и вы можете на это рассчитывать», — сказал Байден (цитата по ТАСС).
По его словам, способность США «выполнять свою роль в других частях мира зависит от объединенной и безопасной Европы». «Мы извлекли уроки из печального опыта двух мировых войн, когда мы держались в стороне и не участвовали в обеспечении стабильности в Европе, это всегда возвращается, чтобы преследовать Соединенные Штаты».
Байден в разговоре с Дудой отметил, что, будучи сенатором, 25 лет назад он являлся главным сторонником членства Польши в альянсе. Президент России Владимир Путин «рассчитывал на то, что сможет разделить НАТО и отделить восточный фланг от западного», однако не смог это сделать, добавил Байден.
Генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам внеочередного саммита НАТО 24 марта заявил, что в связи с военной спецоперацией России на Украине НАТО усилит восточный фланг альянса, создав четыре новые боевые многонациональные группы войск. Кроме того, некоторые члены НАТО доведут свои оборонные расходы до отметки в 2% ВВП, детальные планы по которым представят к июньскому саммиту альянса в Мадриде. Украине, помимо помощи финансированием, оборудованием, противотанковыми и противовоздушными средствами, будет оказана поддержка в областях химической, биологической, радиационной и кибербезопасности.