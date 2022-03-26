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Байден назвал «священной обязанностью» принцип коллективной обороны НАТО

Ведомости

Выполнение пятой статьи Североатлантического договора, которая подразумевает принцип коллективной безопасности стран НАТО, США считают «священной обязанностью», заявил американский президент Джо Байден в Варшаве, где он встретился с главой Польши Анджеем Дудой. Трансляцию переговоров вела телекомпания CNN.

«Мы воспринимаем как священную обязанность [выполнение] статьи 5, и вы можете на это рассчитывать», — сказал Байден (цитата по ТАСС).

По его словам, способность США «выполнять свою роль в других частях мира зависит от объединенной и безопасной Европы». «Мы извлекли уроки из печального опыта двух мировых войн, когда мы держались в стороне и не участвовали в обеспечении стабильности в Европе, это всегда возвращается, чтобы преследовать Соединенные Штаты».

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Байден в разговоре с Дудой отметил, что, будучи сенатором, 25 лет назад он являлся главным сторонником членства Польши в альянсе. Президент России Владимир Путин «рассчитывал на то, что сможет разделить НАТО и отделить восточный фланг от западного», однако не смог это сделать, добавил Байден.

Генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам внеочередного саммита НАТО 24 марта заявил, что в связи с военной спецоперацией России на Украине НАТО усилит восточный фланг альянса, создав четыре новые боевые многонациональные группы войск. Кроме того, некоторые члены НАТО доведут свои оборонные расходы до отметки в 2% ВВП, детальные планы по которым представят к июньскому саммиту альянса в Мадриде. Украине, помимо помощи финансированием, оборудованием, противотанковыми и противовоздушными средствами, будет оказана поддержка в областях химической, биологической, радиационной и кибербезопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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