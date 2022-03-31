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Вице-спикер Госдумы предложил предоставить отечественным производителям 50% площадей ГУМа и ЦУМа

Ведомости

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил запрос на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с просьбой «рассмотреть возможность содействия в вопросе предоставления 50% торговых площадей ГУМа и ЦУМа отечественным производителям». «Ведомости» ознакомились с копией письма. По словам Чернышова, с соответствующей просьбой к нему обратились сами отечественные производители.

Расположенные в центре Москвы ЦУМ и ГУМ вынуждены «привыкать к современным российским реалиям» и организации торговли в условиях санкций, пишет Чернышов. Он отметил, что в них размещались до недавнего времени более 200 монобрендовых и мультибрендовых магазинов люксовой одежды и аксессуаров, но теперь ГУМ и ЦУМ «столкнулись с проблемой пустующих витрин» из-за ухода из России зарубежных компаний. Впрочем, сами ГУМ и ЦУМ не заявляли о прекращении арендных отношений с иностранными брендами.

«ГУМ и ЦУМ могут стать лицом новой легкой промышленности России», – пишет вице-спикер. «Помещения отечественным производителям нужно предоставить бесплатно, а Минпромторг мог бы возместить ГУМу и ЦУМу выпадающие расходы. Эти торговые центры – главная рекламная площадка страны», – пояснил Чернышов «Ведомостям». 

Представитель Минпромторга подтвердил «Ведомостям» получение письма, оно находится на рассмотрении. Представитель ЦУМ сообщил, что не комментирует неофициальную информацию. Представитель ГУМ отметил, что в магазине уже представлены российские ритейлеры, но комментировать инициативу отказался.

Ранее в Минпромторг было направлено письмо от президента Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко, сообщал РБК. Владельцы торговых центров попросили предоставить господдержку российским ритейлерам и производителям одежды на фоне ухода иностранных брендов. На покинувшие Россию бренды приходится 20% площадей в ТЦ, говорилось в письме, а их уход приведет к сокращению выручки ТЦ на 30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных