Вице-спикер Госдумы предложил предоставить отечественным производителям 50% площадей ГУМа и ЦУМа
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил запрос на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с просьбой «рассмотреть возможность содействия в вопросе предоставления 50% торговых площадей ГУМа и ЦУМа отечественным производителям». «Ведомости» ознакомились с копией письма. По словам Чернышова, с соответствующей просьбой к нему обратились сами отечественные производители.
Расположенные в центре Москвы ЦУМ и ГУМ вынуждены «привыкать к современным российским реалиям» и организации торговли в условиях санкций, пишет Чернышов. Он отметил, что в них размещались до недавнего времени более 200 монобрендовых и мультибрендовых магазинов люксовой одежды и аксессуаров, но теперь ГУМ и ЦУМ «столкнулись с проблемой пустующих витрин» из-за ухода из России зарубежных компаний. Впрочем, сами ГУМ и ЦУМ не заявляли о прекращении арендных отношений с иностранными брендами.
«ГУМ и ЦУМ могут стать лицом новой легкой промышленности России», – пишет вице-спикер. «Помещения отечественным производителям нужно предоставить бесплатно, а Минпромторг мог бы возместить ГУМу и ЦУМу выпадающие расходы. Эти торговые центры – главная рекламная площадка страны», – пояснил Чернышов «Ведомостям».
Представитель Минпромторга подтвердил «Ведомостям» получение письма, оно находится на рассмотрении. Представитель ЦУМ сообщил, что не комментирует неофициальную информацию. Представитель ГУМ отметил, что в магазине уже представлены российские ритейлеры, но комментировать инициативу отказался.
Ранее в Минпромторг было направлено письмо от президента Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко, сообщал РБК. Владельцы торговых центров попросили предоставить господдержку российским ритейлерам и производителям одежды на фоне ухода иностранных брендов. На покинувшие Россию бренды приходится 20% площадей в ТЦ, говорилось в письме, а их уход приведет к сокращению выручки ТЦ на 30%.