Вице-спикер Госдумы предложил предоставить отечественным производителям 50% площадей ГУМа и ЦУМа

Расположенные в центре Москвы ЦУМ и ГУМ вынуждены «привыкать к современным российским реалиям» и организации торговли в условиях санкций, пишет Чернышов. Он отметил, что в них размещались до недавнего времени более 200 монобрендовых и мультибрендовых магазинов люксовой одежды и аксессуаров, но теперь ГУМ и ЦУМ «столкнулись с проблемой пустующих витрин» из-за ухода из России зарубежных компаний. Впрочем, сами ГУМ и ЦУМ не заявляли о прекращении арендных отношений с иностранными брендами.