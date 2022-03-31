Песков заявил об обеспокоенности Кремля из-за непонимания США происходящего в Москве

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, отвечая на вопрос о Путине, что одной из слабостей автократий является то, что в этих системах нет людей, которые говорят правду властям или способны говорить им правду. «И я думаю, что это то, что мы наблюдаем в России», — отметил он.