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Песков заявил об обеспокоенности Кремля из-за непонимания США происходящего в Москве

Ведомости

Заявления госдепартамента США и Белого дома, что президенту России Владимиру Путину не говорят правды о спецоперации на Украине, вызывают в Кремле обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, такие заявления свидетельствуют о том, что госдеп и Пентагон не обладают реальной информацией о происходящем в Кремле, не понимают президента Путина, механизм принятия решений и стиль работы Кремля.

«Это не просто жаль, а это вызывает обеспокоенность, потому что такое полное непонимание как раз приводит к ошибочным решениям, к опрометчивым решениям, которые имеют очень плохие последствия», — подчеркнул Песков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, отвечая на вопрос о Путине, что одной из слабостей автократий является то, что в этих системах нет людей, которые говорят правду властям или способны говорить им правду. «И я думаю, что это то, что мы наблюдаем в России», — отметил он.

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что, по информации властей США, Путин почувствовал, что военные ввели его в заблуждение, что привело к постоянной напряженности между ним и его военным руководством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных