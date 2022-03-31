Глава ДНР постановил создать администрацию Мариуполя
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин постановил создать администрацию города Мариуполь. Соответствующий указ опубликован на сайте главы республики, он вступает в силу с 31 марта.
«Создать местную администрацию Донецкой Народной Республики — администрацию города Мариуполя», — следует из текста документа. Помимо этого Пушилин поручил главе администрации Мариуполя обеспечить разработку и утверждение положения об администрации города, ее структуре и штате.
Из документа следует, что в Мариуполе также следует создать районные администрации, назначить их руководителей и утвердить положение об этих органах. Эти мероприятия должны быть согласованы с администрацией главы ДНР.
Накануне Минобороны РФ сообщало об открытии дополнительного гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей из Мариуполя в Запорожье. В министерстве отметили, что участок маршрута от Бердянска до Мариуполя систематически обстреливается украинскими военными. Минобороны потребовало от властей Украины гарантировать безусловное соблюдение «режима тишины» и обеспечить безопасное движение колонн автобусов между Бердянском и Мариуполем.
28 марта Пушилин встретился в Мариуполе с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, с которым они обсудили ход операции по освобождению города. «Российские военнослужащие проделали колоссальную работу по освобождению города, уничтожена существенная часть живой силы и бронетехники противника. На данный момент большая часть города находится под контролем российских вооруженных сил», — заявил Кадыров.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.