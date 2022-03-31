Газета
Политика

Глава ДНР постановил создать администрацию Мариуполя

Ведомости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин постановил создать администрацию города Мариуполь. Соответствующий указ опубликован на сайте главы республики, он вступает в силу с 31 марта.

«Создать местную администрацию Донецкой Народной Республики — администрацию города Мариуполя», — следует из текста документа. Помимо этого Пушилин поручил главе администрации Мариуполя обеспечить разработку и утверждение положения об администрации города, ее структуре и штате.

Из документа следует, что в Мариуполе также следует создать районные администрации, назначить их руководителей и утвердить положение об этих органах. Эти мероприятия должны быть согласованы с администрацией главы ДНР. 

Накануне Минобороны РФ сообщало об открытии дополнительного гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей из Мариуполя в Запорожье. В министерстве отметили, что участок маршрута от Бердянска до Мариуполя систематически обстреливается украинскими военными. Минобороны потребовало от властей Украины гарантировать безусловное соблюдение «режима тишины» и обеспечить безопасное движение колонн автобусов между Бердянском и Мариуполем.

28 марта Пушилин встретился в Мариуполе с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, с которым они обсудили ход операции по освобождению города. «Российские военнослужащие проделали колоссальную работу по освобождению города, уничтожена существенная часть живой силы и бронетехники противника. На данный момент большая часть города находится под контролем российских вооруженных сил», — заявил Кадыров. 

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных