Минобороны РФ сообщило о выведении из строя военных аэродромов на Украине
Вооруженные силы России вывели из строя военные аэродромы в двух городах Украины, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск», — сказал Конашенков.
Представитель военного ведомства также сообщил, что утром 2 апреля на Украине были уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Предприятие, как утверждает Конашенков, снабжало украинскую группировку войск в центральных и восточных районах страны.
Кроме того, за последние сутки российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских вертолета Ми-24 и уничтожили 24 украинских беспилотника. За ночь авиацией ВКС и ракетными войсками были поражены 67 военных объектов Украины, добавили в Минобороны.
С начала спецоперации, по данным министерства на 2 апреля, российские военные уничтожили 124 самолета и 84 вертолета, 381 беспилотник, 1882 танка и другие боевые бронированные машины, 203 установки реактивных систем залпового огня, 786 орудий полевой артиллерии и минометов, 1764 единиц специальной военной автомобильной техники.