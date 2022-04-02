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Минобороны РФ сообщило о выведении из строя военных аэродромов на Украине

Ведомости

Вооруженные силы России вывели из строя военные аэродромы в двух городах Украины, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск», — сказал Конашенков.

Представитель военного ведомства также сообщил, что утром 2 апреля на Украине были уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Предприятие, как утверждает Конашенков, снабжало украинскую группировку войск в центральных и восточных районах страны.

Кроме того, за последние сутки российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских вертолета Ми-24 и уничтожили 24 украинских беспилотника. За ночь авиацией ВКС и ракетными войсками были поражены 67 военных объектов Украины, добавили в Минобороны.

С начала спецоперации, по данным министерства на 2 апреля, российские военные уничтожили 124 самолета и 84 вертолета, 381 беспилотник, 1882 танка и другие боевые бронированные машины, 203 установки реактивных систем залпового огня, 786 орудий полевой артиллерии и минометов, 1764 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных