Минобороны РФ сообщило о выведении из строя военных аэродромов на Украине

Представитель военного ведомства также сообщил, что утром 2 апреля на Украине были уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Предприятие, как утверждает Конашенков, снабжало украинскую группировку войск в центральных и восточных районах страны.