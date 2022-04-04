Литва допустила закрытие границ с Россией и Белоруссией
Литва может закрыть границы с Россией и Белоруссией, заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис, слова которого передает ТАСС.
«Идут дискуссии. Точной даты назвать не могу. Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим», — сказал глава внешнеполитического ведомства республики. При этом он подчеркнул, что «пока рано говорить об этом вопросе».
Ранее 4 апреля Ландсбергис заявил о решении Вильнюса выслать посла России в стране. В свою очередь литовский посол в РФ отзывается из Москвы. Помимо этого Литва закроет российское консульство в Клайпеде.
10 марта Литва заявила о высылке ряда российских дипломатов. В тот же день аналогичные решения приняли Латвия и Эстония. Помимо этого Вильнюс с апреля отказался от импорта российского газа.