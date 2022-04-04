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Литва допустила закрытие границ с Россией и Белоруссией

Ведомости

Литва может закрыть границы с Россией и Белоруссией, заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис, слова которого передает ТАСС.

«Идут дискуссии. Точной даты назвать не могу. Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим», — сказал глава внешнеполитического ведомства республики. При этом он подчеркнул, что «пока рано говорить об этом вопросе».

Ранее 4 апреля Ландсбергис заявил о решении Вильнюса выслать посла России в стране. В свою очередь литовский посол в РФ отзывается из Москвы. Помимо этого Литва закроет российское консульство в Клайпеде.

10 марта Литва заявила о высылке ряда российских дипломатов. В тот же день аналогичные решения приняли Латвия и Эстония. Помимо этого Вильнюс с апреля отказался от импорта российского газа.

Ранее по теме: МИД России объявил о высылке дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных