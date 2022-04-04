В Пентагоне не получили независимого подтверждения о жертвах среди жителей Бучи
США не располагают независимым подтверждением информации о многочисленных жертвах среди гражданского населения в украинском городе Буча, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
«Мы не можем независимо и самостоятельно подтвердить сообщения о жестокостях в Буче. Мы видели те же изображения, что и вы», — сообщил он. 3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в Буче. Reuters писал, что на этих фото и видео запечатлены мертвые мирные жители.
Минобороны России опровергло обвинения в убийстве мирных жителей и назвало информацию провокацией. В ведомстве настаивают, что никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий во время нахождения города под контролем российских военных, которые покинули Бучу еще 30 марта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Великобритания, которая является председателем Совбеза ООН, не дала согласия на проведение заседания, посвященного произошедшему в Буче. Россия была инициатором проведения такого заседания, дипломаты продолжат добиваться обсуждения вопроса, уточнила Захарова. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что появившиеся материалы из Бучи являются «инсценировкой» и угрозой международной безопасности.
Президент Франции Эммануэль Макарон и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после публикации фото и видео из Бучи призвали к скорейшему введению новых санкций против России. «ЕС продолжит оказывать решительную поддержку Украине, в срочном порядке продолжит работу по дополнительным санкциям против России», — подчеркнул Боррель. Литва и Латвия, в свою очередь, заявили о намерении снизить уровень дипломатических отношений с Россией.