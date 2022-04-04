В Пентагоне не получили независимого подтверждения о жертвах среди жителей Бучи

«Мы не можем независимо и самостоятельно подтвердить сообщения о жестокостях в Буче. Мы видели те же изображения, что и вы», — сообщил он. 3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в Буче. Reuters писал, что на этих фото и видео запечатлены мертвые мирные жители.