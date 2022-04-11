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Минобороны заявило о ликвидации одного из руководителей «Правого сектора»

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали одного из руководителей так называемого «добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) Тараса Бобанича, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что российская группа специального назначения ликвидировала Бобанича в ходе разведывательно-поисковых действий южнее города Изюм. «Бобанич являлся одним из идеологов так называемой теории «превосходства украинской расы», принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на территории Украины», — подчеркнуто в сообщении оборонного ведомства.

Бобанич вступил в ряды «Правого сектора» в ноябре 2013 г. С 2014 г. участвовал в карательной операции в Донбассе, отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска из тяжелого вооружения, отметили в Минобороны. С 2019 г. он занимал должность заместителя командира «Правого сектора» по вопросам деятельности резервных подразделений. «Российские вооруженные силы продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций», — заключили в ведомстве.

6 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области гражданина Украины, члена организации «Правый сектор», принимавшего участие в боевых действиях на стороне незаконного вооруженного формирования «Украинская добровольческая армия» (до 2015 г. именовалась «Добровольческий украинский корпус»).

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных