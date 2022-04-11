Минобороны заявило о ликвидации одного из руководителей «Правого сектора»

Бобанич вступил в ряды «Правого сектора» в ноябре 2013 г. С 2014 г. участвовал в карательной операции в Донбассе, отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска из тяжелого вооружения, отметили в Минобороны. С 2019 г. он занимал должность заместителя командира «Правого сектора» по вопросам деятельности резервных подразделений. «Российские вооруженные силы продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций», — заключили в ведомстве.