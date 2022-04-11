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Лавров: операция на Украине призвана положить конец доминированию США в мире

Ведомости

Российская военная операция на Украине призвана положить конец курсу США на глобальное доминирование, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, доминирование США грубо нарушает нормы международного права и выстраивается по «неким правилам, о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю».

Лавров добавил, что заявление главы дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля о военном решении конфликта на Украине является чем-то «из ряда вон выходящим». Он пообещал, что в ближайшие дни МИД РФ подробно обсудит слова Борреля в своих документах.

Ранее Боррель подтвердил стремление ЕС к силовому урегулированию конфликта и расширению военной помощи Киеву. «Эта война будет выиграна на поле боя», — написал Боррель в Twitter после поездки в Киев с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Глава Евросовета Шарль Мишель в свою очередь сообщил о готовности Евросоюза выделить дополнительные 500 млн евро на военное оборудование для Украины.

Заявление Борреля раскритиковала представитель российского МИДа Мария Захарова, назвав Евросоюз «отделом экономических сношений НАТО».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Боррель заявил о военном пути решения конфликта на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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