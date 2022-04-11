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Молдавия и Грузия получили анкеты по заявкам о вступлении в Евросоюз

Ведомости

Молдавия и Грузия получили анкеты Еврокомиссии в ответ на заявления о вступлении в Евросоюз, сообщили министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Страны подали заявление о членстве в ЕС 3 марта. 

Попеску получил анкету на встрече с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели в Люксембурге. «Ответы на эту анкету отразят реальную ситуацию вокруг уровня готовности Молдавии к интеграции с Евросоюзом. Убежден, что вместе с правительственной командой и участвующими национальными учреждениями мы сможем успешно систематизировать всю необходимую информацию о функционировании государства, применении европейского законодательства и действующей политики», — написал Попеску на своей странице в социальных сетях. 

Гарибашвили в свою очередь заявил, что Грузия в кратчайшие сроки отправит в Брюссель заполненный опросник. «Все те блага, тот прогресс, который достигнут за последние годы в отношениях с ЕС, — это заслуга именно наших властей, правящей партии, начиная с оформления соглашения об ассоциации, а также свободная торговля, безвизовый режим, теперь официальная заявка о членстве, все это связано с «Грузинской мечтой», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

1 марта Европарламент принял заявку Украины на вступление в Европейский союз. Украинские чиновники, включая Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, неоднократно призывали предоставить их стране членство в ЕС, однако европейские лидеры не торопятся с принятием соответствующего решения. Так, 10 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия Украины в ЕС. 

8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев передала Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о вступлении Украины в сообщество. «Мы готовы 24 часа, семь дней в неделю помогать вам с заполнением этого опросника. Поэтому сформулировать эту позицию можно будет не как обычно в течение нескольких лет, а в течение нескольких недель, если мы будем тесно работать вместе», — добавила она. Украина и Евросоюз в 2014 г. подписали соглашение об ассоциации, которое регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Киева и Брюсселя. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных