Молдавия и Грузия получили анкеты по заявкам о вступлении в Евросоюз

8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев передала Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о вступлении Украины в сообщество. «Мы готовы 24 часа, семь дней в неделю помогать вам с заполнением этого опросника. Поэтому сформулировать эту позицию можно будет не как обычно в течение нескольких лет, а в течение нескольких недель, если мы будем тесно работать вместе», — добавила она. Украина и Евросоюз в 2014 г. подписали соглашение об ассоциации, которое регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Киева и Брюсселя.