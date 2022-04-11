Пушилин: силы ДНР взяли под контроль порт Мариуполя

Российское Минобороны сообщило о начале блокады Мариуполя 28 февраля, на пятый день военной операции на Украине. 11 марта ведомство заявило, что мосты и подступы к городу разрушены, а основные дороги заминированы украинскими националистами. 21 марта вице-премьер Украины Ирина Верещук сказала, что украинское правительство отказалось от предложения Минобороны РФ по эвакуации населения Мариуполя, в тот же день глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о начале штурма города. К 8 апреля российские вооруженные силы взяли под контроль 98% территории города, рассказывал Кадыров.