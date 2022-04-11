Газета
Политика

Пушилин: силы ДНР взяли под контроль порт Мариуполя

Ведомости

Вооруженные подразделения Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль порт Мариуполя, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

«Касаемо порта Мариуполя, то сейчас он находится под нашим контролем. Боевики взяли в заложники два иностранных судна, судьба экипажей пока остается под вопросом. Перед этим нашим подразделениям удалось эвакуировать с других судов экипажи, они сейчас находятся в безопасности», — сказал глава ДНР (цитата по ТАСС).

О том, что в мариупольском порту находятся два иностранных судна, которые захватили украинские военные, сообщила накануне народная милиция ДНР. По данным оборонного ведомства, военнослужащие РФ и ДНР эвакуировали 47 членов экипажей с кораблей, которые оказались заблокированы в порту.

Утром 11 апреля замглавы управления народной милиции Эдуард Басурин утверждал, что российские силы взяли под контроль порядка 80% порта. По его словам, основным местом укрытия украинских сил остается металлургический комбинат «Азовсталь».

Российское Минобороны сообщило о начале блокады Мариуполя 28 февраля, на пятый день военной операции на Украине. 11 марта ведомство заявило, что мосты и подступы к городу разрушены, а основные дороги заминированы украинскими националистами. 21 марта вице-премьер Украины Ирина Верещук сказала, что украинское правительство отказалось от предложения Минобороны РФ по эвакуации населения Мариуполя, в тот же день глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о начале штурма города. К 8 апреля российские вооруженные силы взяли под контроль 98% территории города, рассказывал Кадыров.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Лавров: операция на Украине призвана положить конец доминированию США в мире

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных