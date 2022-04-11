Пушилин: силы ДНР взяли под контроль порт Мариуполя
Вооруженные подразделения Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль порт Мариуполя, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».
«Касаемо порта Мариуполя, то сейчас он находится под нашим контролем. Боевики взяли в заложники два иностранных судна, судьба экипажей пока остается под вопросом. Перед этим нашим подразделениям удалось эвакуировать с других судов экипажи, они сейчас находятся в безопасности», — сказал глава ДНР (цитата по ТАСС).
О том, что в мариупольском порту находятся два иностранных судна, которые захватили украинские военные, сообщила накануне народная милиция ДНР. По данным оборонного ведомства, военнослужащие РФ и ДНР эвакуировали 47 членов экипажей с кораблей, которые оказались заблокированы в порту.
Утром 11 апреля замглавы управления народной милиции Эдуард Басурин утверждал, что российские силы взяли под контроль порядка 80% порта. По его словам, основным местом укрытия украинских сил остается металлургический комбинат «Азовсталь».
Российское Минобороны сообщило о начале блокады Мариуполя 28 февраля, на пятый день военной операции на Украине. 11 марта ведомство заявило, что мосты и подступы к городу разрушены, а основные дороги заминированы украинскими националистами. 21 марта вице-премьер Украины Ирина Верещук сказала, что украинское правительство отказалось от предложения Минобороны РФ по эвакуации населения Мариуполя, в тот же день глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о начале штурма города. К 8 апреля российские вооруженные силы взяли под контроль 98% территории города, рассказывал Кадыров.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.