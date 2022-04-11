На севере Крыма введен повышенный уровень террористической опасности

Ранее 11 апреля повышенный уровень террористической угрозы ввели в Белгородской и Брянской областях, в двух граничащих с Украиной районах Краснодарского края и двух районах Воронежской области. «Желтый» уровень действует и в Курской области, где ранее был обстрелян из минометов пограничный пост в Суджанском районе.