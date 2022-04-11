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На севере Крыма введен повышенный уровень террористической опасности

Ведомости

В приграничных районах Крыма с 20:00 мск 11 апреля вводится «желтый» уровень террористической опасности, написал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Эта мера будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь и Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым 15 суток, до 20 часов 26 апреля.

В это время правоохранительные органы, органы безопасности, исполнительные органы государственной власти Республики Крым, а также органы местного самоуправления муниципальных образований будут принимать «дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства».

По словам Аксенова, решение ввести повышенный уровень террористической опасности профилактический характер и не повлечет за собой ограничений в повседневной жизни граждан. Он связал его с проведением военной операции на Украине и «возможными провокациями» с украинской стороны.

«Обстановка в Республике Крым спокойная и полностью контролируется властями и правоохранительными органами. Республика живет в штатном режиме», — добавил Аксенов.

Ранее 11 апреля повышенный уровень террористической угрозы ввели в Белгородской и Брянской областях, в двух граничащих с Украиной районах Краснодарского края и двух районах Воронежской области. «Желтый» уровень действует и в Курской области, где ранее был обстрелян из минометов пограничный пост в Суджанском районе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных