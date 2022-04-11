На севере Крыма введен повышенный уровень террористической опасности
В приграничных районах Крыма с 20:00 мск 11 апреля вводится «желтый» уровень террористической опасности, написал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.
Эта мера будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь и Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым 15 суток, до 20 часов 26 апреля.
В это время правоохранительные органы, органы безопасности, исполнительные органы государственной власти Республики Крым, а также органы местного самоуправления муниципальных образований будут принимать «дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства».
По словам Аксенова, решение ввести повышенный уровень террористической опасности профилактический характер и не повлечет за собой ограничений в повседневной жизни граждан. Он связал его с проведением военной операции на Украине и «возможными провокациями» с украинской стороны.
«Обстановка в Республике Крым спокойная и полностью контролируется властями и правоохранительными органами. Республика живет в штатном режиме», — добавил Аксенов.
Ранее 11 апреля повышенный уровень террористической угрозы ввели в Белгородской и Брянской областях, в двух граничащих с Украиной районах Краснодарского края и двух районах Воронежской области. «Желтый» уровень действует и в Курской области, где ранее был обстрелян из минометов пограничный пост в Суджанском районе.