В Брянской и Белгородской областях ввели высокий уровень террористической угрозы

Ранее сегодня губернатор Воронежской области Александр Гусев ввел в Кантемировском и Россошанском районах области, которые граничат с Украиной, «желтый» уровень террористической опасности. Он пояснил, что «желтый» уровень — средний из трех существующих. По его словам, такой режим будет действовать 15 суток с 11 апреля. Структуры, которые обеспечивают правопорядок и безопасность, усилят свою работу, ограничений в повседневной жизни людей не будет.