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В Брянской и Белгородской областях ввели высокий уровень террористической угрозы

Ведомости

Брянская и Белгородская области с понедельника устанавливают высокий уровень террористической угрозы, который будет действовать до 25 апреля. Оба региона граничат с Украиной.

«Решением председателя антитеррористической комиссии в Брянской области на территории Брянской области установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности сроком на 15 суток — с 14:00 11 апреля до 14:00 25 апреля», — передает ТАСС сообщение пресс-службы брянского правительства.

Жителям области рекомендуется по возможности воздержаться от посещения мест массового пребывания, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.

О введении «желтого» уровня террористической опасности жителей Белгородской области предупредил глава региона Вячеслав Гладков. «С сегодняшнего дня и до 25 апреля на территории всей области введён "жёлтый" уровень террористической опасности, который позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. Бояться этого не надо, надо действовать слаженно», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня губернатор Воронежской области Александр Гусев ввел в Кантемировском и Россошанском районах области, которые граничат с Украиной, «желтый» уровень террористической опасности. Он пояснил, что «желтый» уровень — средний из трех существующих. По его словам, такой режим будет действовать 15 суток с 11 апреля. Структуры, которые обеспечивают правопорядок и безопасность, усилят свою работу, ограничений в повседневной жизни людей не будет.

10 апреля глава Курской области Роман Старовойт также объявил о введении «желтого» уровня террористической опасности в регионе с 11 апреля. По его словам, в связи с угрозой на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция. Помимо этого власти усилят патрулирование населенных пунктов, отметил Старовойт. Он также попросил жителей «сохранять спокойствие и помогать спецслужбам».

Ранее по теме: В двух районах Воронежской области повысили уровень террористической опасности
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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