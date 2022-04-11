В двух районах Воронежской области повысили уровень террористической опасности
Губернатор Воронежской области Александр Гусев ввел в Кантемировском и Россошанском районах области, которые граничат с Украиной, «желтый» уровень террористической опасности. Об этом Гусев сообщил в своем Telegram-канале.
«Мера эта исключительно профилактическая: обстановка в Воронежской области остается полностью спокойной и абсолютно контролируемой властями и правоохранителями», — заявил Гусев. Он пояснил, что «желтый» уровень — средний из трех существующих.
По его словам, такой режим будет действовать 15 суток с 11 апреля. Структуры, которые обеспечивают правопорядок и безопасность, усилят свою работу, ограничений в повседневной жизни людей не будет. Гусев призвал жителей области повысить бдительность и сразу же сообщать о подозрительных предметах и людях. «Заверяю, что сил и ресурсов у нас вполне достаточно, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность», — отметил губернатор.
Ранее глава Курской области Роман Старовойт объявил о введении «желтого» уровня террористической опасности в регионе с 11 апреля. По его словам, в связи с угрозой на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция. Помимо этого власти усилят патрулирование населенных пунктов, отметил Старовойт. Он также попросил жителей «сохранять спокойствие и помогать спецслужбам».