В двух районах Воронежской области повысили уровень террористической опасности

По его словам, такой режим будет действовать 15 суток с 11 апреля. Структуры, которые обеспечивают правопорядок и безопасность, усилят свою работу, ограничений в повседневной жизни людей не будет. Гусев призвал жителей области повысить бдительность и сразу же сообщать о подозрительных предметах и людях. «Заверяю, что сил и ресурсов у нас вполне достаточно, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность», — отметил губернатор.