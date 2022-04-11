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Общество

В двух районах Воронежской области повысили уровень террористической опасности

Ведомости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ввел в Кантемировском и Россошанском районах области, которые граничат с Украиной, «желтый» уровень террористической опасности. Об этом Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

«Мера эта исключительно профилактическая: обстановка в Воронежской области остается полностью спокойной и абсолютно контролируемой властями и правоохранителями», — заявил Гусев. Он пояснил, что «желтый» уровень — средний из трех существующих. 

По его словам, такой режим будет действовать 15 суток с 11 апреля. Структуры, которые обеспечивают правопорядок и безопасность, усилят свою работу, ограничений в повседневной жизни людей не будет. Гусев призвал жителей области повысить бдительность и сразу же сообщать о подозрительных предметах и людях. «Заверяю, что сил и ресурсов у нас вполне достаточно, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность», — отметил губернатор.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт объявил о введении «желтого» уровня террористической опасности в регионе с 11 апреля. По его словам, в связи с угрозой на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция. Помимо этого власти усилят патрулирование населенных пунктов, отметил Старовойт. Он также попросил жителей «сохранять спокойствие и помогать спецслужбам».

Ранее по теме: В Курской области введут высокий уровень террористической опасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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