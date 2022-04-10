В Курской области введут высокий уровень террористической опасности
Курская область с понедельника вводит желтый уровень террористической угрозы, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Внимание! В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введён желтый уровень террористической опасности», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, в связи с угрозой на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция. Помимо этого власти усилят патрулирование населенных пунктов, отметил Старовойт. Он также попросил жителей «сохранять спокойствие и помогать спецслужбам».
Желтый (высокий) уровень является вторым по установленной шкале, пояснил глава региона. Синий уровень террористической угрозы считается повышенным, а красный — критическим.
В Суджанском районе Курской области зафиксировали попытку украинской стороны обстрелять позиции пограничников из минометов, сообщил 6 апреля Старовойт. Тогда он подчеркнул, что власти региона находятся на связи в круглосуточном режиме с погрануправлением по Курской области и Минобороны России и координируют все действия.
29 марта глава региона рассказал об обстреле с украинской стороны пропускного пункта в поселке Тёткино. Первый раз пограничный пункт в поселке был обстрелян 24 февраля — в день начала спецоперации российских войск на территории Украины. Тогда российские пограничники уничтожили огневую точку противника. Пострадавших не было.