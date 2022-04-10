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Общество

В Курской области введут высокий уровень террористической опасности

Ведомости

Курская область с понедельника вводит желтый уровень террористической угрозы, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. 

«Внимание! В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введён желтый уровень террористической опасности», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, в связи с угрозой на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция. Помимо этого власти усилят патрулирование населенных пунктов, отметил Старовойт. Он также попросил жителей «сохранять спокойствие и помогать спецслужбам».

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Желтый (высокий) уровень является вторым по установленной шкале, пояснил глава региона. Синий уровень террористической угрозы считается повышенным, а красный — критическим. 

В Суджанском районе Курской области зафиксировали попытку украинской стороны обстрелять позиции пограничников из минометов, сообщил 6 апреля Старовойт. Тогда он подчеркнул, что власти региона находятся на связи в круглосуточном режиме с погрануправлением по Курской области и Минобороны России и координируют все действия.

29 марта глава региона рассказал об обстреле с украинской стороны пропускного пункта в поселке Тёткино. Первый раз пограничный пункт в поселке был обстрелян 24 февраля — в день начала спецоперации российских войск на территории Украины. Тогда российские пограничники уничтожили огневую точку противника. Пострадавших не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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