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Пропускной пункт в Курской области обстреляли со стороны Украины

Ведомости

Пропускной пункт в поселке Тёткино на российско-украинской границе в Курской области был обстрелян со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 29 марта, со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Тёткино. Ответным огнем наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена», — сообщил Старовойт. Он отметил, что в результате обстрела не зафиксировано жертв и разрушений. Глава региона также призвал не поддаваться панике, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.

Первый раз пограничный пункт в поселке Тёткино был обстрелян 24 февраля — в день начала спецоперации российских войск на территории Украины. Тогда российские пограничники уничтожили огневую точку противника. Пострадавших не было.

23 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о выстреле со стороны Украины по территории региона. Для безопасности жителей Журавлёвки и Нехотеевки в этих двух селах ввели режим ЧС. В результате взрыва снаряда пострадали мирные жители, среди которых погибший протоиерей Олег Артемов. Гладков также сообщал, что в результате взрыва снаряда пострадали более 20 домов и машин.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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