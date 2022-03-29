Пропускной пункт в Курской области обстреляли со стороны Украины
Пропускной пункт в поселке Тёткино на российско-украинской границе в Курской области был обстрелян со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня, 29 марта, со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Тёткино. Ответным огнем наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена», — сообщил Старовойт. Он отметил, что в результате обстрела не зафиксировано жертв и разрушений. Глава региона также призвал не поддаваться панике, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.
Первый раз пограничный пункт в поселке Тёткино был обстрелян 24 февраля — в день начала спецоперации российских войск на территории Украины. Тогда российские пограничники уничтожили огневую точку противника. Пострадавших не было.
23 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о выстреле со стороны Украины по территории региона. Для безопасности жителей Журавлёвки и Нехотеевки в этих двух селах ввели режим ЧС. В результате взрыва снаряда пострадали мирные жители, среди которых погибший протоиерей Олег Артемов. Гладков также сообщал, что в результате взрыва снаряда пострадали более 20 домов и машин.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.