Минобороны заявило о еще 134 сдавшихся в плен украинских военнослужащих
134 военнослужащих Украины ночью добровольно сдались в плен в ходе операции по освобождению Мариуполя, всего сдалось в плен 1160 военных 36-й бригады морской пехоты, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В ходе операции по освобождению города Мариуполь за ночь добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров. Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-ой бригады морской пехоты. Среди них 176 офицеров», — заявил Конашенков.
Ночью российские военные поразили высокоточным оружием два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, уничтожили истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник «Байрактар ТБ-2». Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по двум пунктам управления, радиолокационной станции, двум позициям реактивной системы залпового огня, артиллерийской батарее, шести складам ракетно-артиллерийского вооружения и 48 районам сосредоточения украинской боевой техники.
С начала спецоперации на Украине, по данным Минобороны, ВС России уничтожили 131 самолет, 104 вертолета, 245 ЗРК, 448 беспилотников, 2179 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 944 орудия полевой артиллерии и миномета, 2088 единиц специальной военной автомобильной техники.
13 апреля Конашенков сообщил, что в результате успешной операции российских военных и подразделений ДНР в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты Украины. По его словам, сдались в плен в том числе 162 офицера ВСУ и 47 женщин-военных. 151 военнопленному оказали первичную медпомощь, после чего их отправили лечиться в городскую больницу Мариуполя.