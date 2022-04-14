Минобороны заявило о еще 134 сдавшихся в плен украинских военнослужащих

13 апреля Конашенков сообщил, что в результате успешной операции российских военных и подразделений ДНР в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты Украины. По его словам, сдались в плен в том числе 162 офицера ВСУ и 47 женщин-военных. 151 военнопленному оказали первичную медпомощь, после чего их отправили лечиться в городскую больницу Мариуполя.