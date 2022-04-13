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Минобороны подтвердило, что в Мариуполе более 1000 военных ВСУ сдались в плен

Ведомости

1026 украинских военных добровольно сложили оружие и сдались в плен в результате наступления российских военных и подразделений ДНР на Мариуполь, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Ранее сегодня об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«В городе Мариуполь, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», — заявил Конашенков.

По его словам, сдались в плен в том числе 162 офицера ВСУ и 47 женщин-военных. 151 военнопленному оказали первичную медпомощь, после чего их отправили лечиться в городскую больницу Мариуполя. Конашенков рассказал, что ночью ВС России уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, два вертолета Ми-24 и два Ми-8. Средства ПВО сбили два беспилотника над Афанасьевкой, добавили в министерстве.

Всего за период спецоперации российские войска, по данным Минобороны, уничтожили 103 самолета, 103 вертолета, 244 ЗРК, 447 беспилотников, 2169 танков и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 931 орудие полевой артиллерии и миномет, 2076 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее по теме: Песков объяснил заявление о «значительных потерях» России в рамках спецоперации

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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