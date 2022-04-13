Минобороны подтвердило, что в Мариуполе более 1000 военных ВСУ сдались в плен

По его словам, сдались в плен в том числе 162 офицера ВСУ и 47 женщин-военных. 151 военнопленному оказали первичную медпомощь, после чего их отправили лечиться в городскую больницу Мариуполя. Конашенков рассказал, что ночью ВС России уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, два вертолета Ми-24 и два Ми-8. Средства ПВО сбили два беспилотника над Афанасьевкой, добавили в министерстве.