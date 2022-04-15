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Северная Македония объявила о высылке шести российских дипломатов

Ведомости

Министерство иностранных дел Северной Македонии объявило шесть российских дипломатов персонами нон грата и предписало им в течении пяти дней покинуть территорию страны, сообщает пресс-служба дипведомства. Послу России в Северной Македонии Сергею Баздникову была вручена соответствующая вербальная нота.

«Основываясь на информации, полученной от соответствующих органов, шесть российских дипломатов, о которых идет речь, занимались деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях, и должны покинуть территорию Республики Северная Македония в ближайшие пять дней», — говорится в сообщении. 

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что страна примет соответствующие меры. 28 марта МИД Северной Македонии принял решение о высылке пяти российских дипломатов. В 2021 г. власти страны дважды высылали сотрудников посольства России.

После начала военной операции России на Украине 24 февраля ряд стран решили выслать часть российских дипработников. 18 марта такой шаг предприняли Латвия, Литва и Эстония. В тот же день Болгария объявила персонами нон грата десять сотрудников российского МИДа в связи с деятельностью, «несовместимой с их статусом».

23 марта польский МИД решил выслать из страны 45 дипломатов РФ по подозрению в шпионаже. МИД Нидерландов 29 марта объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов с аналогичной формулировкой, Бельгия — 21. К этим двум странам присоединились Ирландия и Чехия, которые решили выдворить четырех и одного российского дипломата соответственно. После этого Словакия, которая в середине марта уже высылала троих дипломатов, потребовала сократить состав российской дипмиссии еще на 35 человек.

После появления фотографий и видеоматериалов из украинской Бучи 3 апреля этого года о высылке дипломатов России сообщили Германия, Франция, Дания, Италия и др. Германия объявила персонами нон грата 40 сотрудников российского посольства и консульства, Франция — 35, Дания — 15, а Италия — 30 российских сотрудников диппредставительства. Аналогичные меры осуществили власти Норвегии, Люксенбурга и Греции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных