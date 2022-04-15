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Минобороны РФ заявило о предотвращенном нападении на Каховскую ГЭС

Ведомости

Минобороны России заявило, что российские средства ПВО предотвратили попытку украинской ракетной бригады нанести удар по Каховской ГЭС, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, слова которого передает пресс-служба ведомства.

«Утром 15 апреля российскими вооруженными силами предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П. С. Непорожнего», — сказал представитель российского ведомства.

По его словам, дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады запустил по объекту две тактические ракеты «Точка-У», однако оба снаряда были сбиты в воздухе. Разрушение плотины Каховской ГЭС должно было привести к сбросу воды из реки Днепр и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми, сковать действия российских войск, добавили в ведомстве.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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