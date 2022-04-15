Минобороны РФ заявило о предотвращенном нападении на Каховскую ГЭС
Минобороны России заявило, что российские средства ПВО предотвратили попытку украинской ракетной бригады нанести удар по Каховской ГЭС, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, слова которого передает пресс-служба ведомства.
«Утром 15 апреля российскими вооруженными силами предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П. С. Непорожнего», — сказал представитель российского ведомства.
По его словам, дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады запустил по объекту две тактические ракеты «Точка-У», однако оба снаряда были сбиты в воздухе. Разрушение плотины Каховской ГЭС должно было привести к сбросу воды из реки Днепр и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми, сковать действия российских войск, добавили в ведомстве.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.